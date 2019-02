Cision® nomme d'anciens dirigeants de Kantar Media au sein de l'équipe de direction EMEA





Peter Low est nommé directeur général, EMEA?; Keir Fawcus est embauché en tant que directeur général adjoint des ventes, EMEA

CHICAGO, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Cision (NYSE : CISN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Low au poste de directeur général de Cision Group, Ltd., pour superviser les opérations de Cision EMEA. La société a également annoncé que Keir Fawcus sera le directeur général adjoint des ventes, EMEA. Travaillant depuis notre bureau de Londres, Low et Fawcus, deux professionnels chevronnés du secteur, rejoignent Cision après avoir travaillé pour Kantar Media, un leader mondial des renseignements médiatiques. En tant que directeur général, EMEA, Low est responsable du pilotage de la stratégie et de l'exécution de la mise sur le marché dans la région EMEA de Cision. Il répondra aux besoins des clients internationaux afin de satisfaire à la demande mondiale de solutions Cision. Fawcus est chargé de la mise en oeuvre de stratégies commerciales à long terme visant à accroître les revenus et l'excellence opérationnelle de Cision EMEA.

«?Peter et Keir apportent à leurs postes respectifs chez Cision un solide bilan d'excellence opérationnelle et cinq décennies cumulées d'expérience dans le secteur?», a déclaré Kevin Akeroyd, le PDG de Cision. «?Leur expertise sur le marché dans la région EMEA sera déterminante alors que nous développons notre leadership mondial dans le domaine du Earned Media Management, l'unification de la technologie, des données, de la mesure et de l'analyse pour moderniser la fonction de communication, qui d'une dépense devient un déclencheur d'activité économique pour les entreprises du monde entier.?»

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement d'organisations multinationales, Peter Low a été l'un des fondateurs et le PDG de Precise Media Group, où il a dirigé l'entreprise pendant une période de croissance rapide qui a conduit à son acquisition par Kantar Media. Par la suite, Low a travaillé en tant que directeur de la stratégie auprès de Kantar Media, où il a dirigé l'intégration des activités de suivi et d'évaluation de la société en Europe. L'expérience approfondie de Low dans le secteur couvre également les rôles de directeur financier et de directeur général de PR Newswire Europe, où il a été à l'origine de l'expansion commerciale de la société à travers l'Europe. Il a également occupé des postes de haute direction chez Prudential UK, Total Oil et United Business Media. Low est l'ancien président de la UK Media Monitoring Association (UKMMA) et a agi en qualité de directeur de l'International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC).

«?Je suis très heureux de rejoindre Cision et de travailler en étroite collaboration avec Kevin, Keir et toute l'équipe de direction mondiale en cette période passionnante de croissance et d'accélération organisationnelle?», a déclaré Peter Low. «?En tant que directeur général EMEA, je développerai et mettrai en oeuvre de nouvelles stratégies dans toute la région afin de piloter et soutenir davantage la vision de Cision pour l'avenir des Earned Media dans le monde.?»

Directeur général expérimenté et leader commercial, Keir Fawcus dispose d'un solde bilan en matière de croissance et de valeur de l'entreprise. Fawcus a été l'un des fondateurs et le directeur général de Precise Media Group, chargé de favoriser la croissance sur les marchés britannique et international. À la suite de l'acquisition de Precise Media Group, Fawcus a dirigé les activités de Reputation Intelligence de Kantar Media aux États-Unis et au Royaume-Uni. Fawcus a auparavant dirigé la division des affaires courantes de Citigate Dewe Rogerson après un début de carrière dans le domaine des études de marché. Il entretient un solide réseau dans le secteur de la communication et travaille en étroite collaboration avec des clients et des organisations de l'industrie afin de promouvoir les objectifs du secteur en démontrant la valeur et le ROI.

«?Cision est devenu le leader dans le secteur en anticipant les besoins des clients mondiaux en matière de communication et en offrant des solutions complètes qui permettent de mesurer chaque aspect des programmes de relations publiques et de communications?», a déclaré Keir Fawcus. «?En tant que directeur général adjoint des ventes, EMEA, je suis ravi de m'inscrire dans la prochaine phase d'évolution de la société et de réaliser la vision pour l'avenir du Earned Media Management dans le monde entier.?»

À propos de Cision

Cision Ltd. (NYSE : CISN) est un leader mondial dans la fourniture de logiciels et de services d'earned media (médias gagnés) destinés aux professionnels des relations publiques et des communications marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, d'élaborer et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer l'impact significatif. Forte de plus de 4000 employés, Cision possède des bureaux dans 22 pays à travers le continent américain, en EMEA et dans la région APAC. Pour en savoir plus sur ses produits et services primés, et notamment Cision Communications Cloud®, veuillez visiter www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

Contacts presse :

Kate Walker

directrice adjointe, Earned Media Management

cisionpr@cision.com

Steph Macleod

Kaizo pour Cision

cision@kaizo.co.uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/817257/Cision_Peter_Low.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/817256/Cision_Keir_Fawcus.jpg

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 08:08 et diffusé par :