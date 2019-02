Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An coréen





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Nouvel An coréen, également appelé Seollal :

« Aujourd'hui, les communautés coréennes au Canada et à travers le monde célébreront Seollal, le Nouvel An lunaire coréen, et l'arrivée de l'année du Cochon.

« Seollal est l'une des fêtes traditionnelles coréennes les plus importantes. C'est une occasion de célébrer les nouveaux départs, de reconnaître les réussites de la dernière année et de se fixer des objectifs pour l'année qui vient. Durant cette fête de trois jours, familles et proches se réuniront pour partager des repas festifs, prendre part à des jeux traditionnels et rendre hommage à leurs aînés et à leurs ancêtres.

« Cette fête nous donne également l'occasion de réfléchir aux contributions importantes que les Canadiens d'origine coréenne apportent à notre pays. Chaque jour, ils contribuent à bâtir un Canada meilleur, d'un océan à l'autre.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons paix, joie et prospérité à tous ceux qui célèbrent Seollal.

