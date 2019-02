Forbes classe Michelin parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2019





LAVAL, QC, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le magazine Forbes classe Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2019. Il s'agit de la première fois que le fabricant de pneus reçoit cette distinction, soit 16e sur 300 établissements canadiens publics et privés. Cette distinction fait suite au prix du plus grand employeur aux États-Unis que Forbes a décerné en 2018 à Michelin Amérique du Nord inc.

Michelin est le seul fabricant de pneus au Canada à figurer dans la liste de Forbes en 2019, et la seule entreprise de la catégorie automobile et fournisseurs à se classer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada.

Le classement est issu d'un sondage réalisé par Statista - partenaire de Forbes - auprès de 8 000 Canadiens travaillant pour des entreprises comptant au moins 500 employés, auxquels on a demandé dans quelle mesure ils recommanderaient leur employeur à d'autres personnes.

« Se voir classer parmi les meilleurs employeurs au Canada est une distinction formidable, a déclaré Jeff MacLean, président de Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que cette distinction est attribuable à ce que disent directement les employés de Michelin. »

Dédiée à l'amélioration de la mobilité durable, Michelin fabrique et vend des pneus pour tous les types de véhicules, y compris les avions, les automobiles, les vélos, les véhicules de terrassement, les équipements de ferme, les camions lourds et les motos. Michelin propose également une gamme complète de solutions et de services innovants pour une mobilité plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Afin d'offrir des expériences uniques, l'entreprise publie des guides et des cartes touristiques et de restauration ainsi que des cartes routières et des atlas. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. (www.michelin.ca) emploie 3 500 personnes dans ses trois usines en Nouvelle-Écosse et par l'intermédiaire de son bureau canadien de marketing et ventes de Laval, au Québec.

