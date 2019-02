La Société canadienne des relations publiques annonce 21 nouveaux membres agréés ARP





TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) vient d'accorder le titre agréé à 21 de ses membres après qu'ils eurent réussi le programme d'agrément 2017-2018 de la Société.

La SCRP félicite les membres suivants, qui ont obtenu le titre ARP (agréé en relations publiques) cette année :

Kathleen Bain, ARP North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network (NSM LHIN) Orillia, Ont.

CPRS National Julien Baudry, MBA, MPA, ARP

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

Montréal, Qué. SQPRP Caroline Bourque-Wiley, MCM, ARP

Niagara Health System St. Catherines, Ont.

CPRS Hamilton





Nicole Brown, ARP FortisBC Kelowna, B.C. CPRS Northern Lights Tracey Feist, ARP UFA Co-operative Ltd. Calgary, Alta. CPRS Calgary Sara Goldvine, MCM, ARP Coast Capital Savings

Vancouver, B.C. CPRS Vancouver





Alyson Gourley-Cramer, MA, ARP

College of New Caledonia Prince George, B.C.

CPRS Northern Lights Patrick Howe, ARP CONSULAT relations publiques Montréal, Qué. SQPRP Mélissa Lapierre-Grano, ARP

Massy Forget Langlois relations publiques Montréal, Qué. SQPRP





Dustin Manley, ARP, CMP DesignedUX Toronto, Ont. CPRS Hamilton Deneka Michaud, ARP North Vancouver School

North Vancouver, B.C. CPRS Vancouver Leslie Molko, ARP Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

Montréal, Qué.

SQPRP





Cassie Naas, ARP Alberta Energy Regulator Calgary, Alta. CPRS Calgary Beverly Pausche, ARP

West Vancouver Schools West Vancouver B.C.

CPRS Vancouver Carolyn Pierce, APR

Divert NS

Truro, N.S.

CPRS Nova Scotia





Matthew Radford, MCM, ARP

Ontario Medical Association Toronto, Ont. CPRS Toronto Peter Malachy Ryan, PhD, ARP

Mount Royal University Calgary, Alta.

CPRS Calgary Jason Small, ARP

Croix-Rouge canadienne

Winnipeg, Man.

CPRS Manitoba





Gina Teel, ARP

Canadian Cattlemen's Association

Calgary, Alta.

CPRS Calgary Matt Wood, ARP

University of Northern British Columbia Prince George, B.C. CPRS Northern Lights Laura Worsley-Brown, ARP

Dominion Diamond Mines Calgary, Alta. CPRS Calgary

« Félicitations à la cohorte de l'agrément de cette année pour cette étape marquante de leur carrière. En méritant ce titre, ils ont prouvé être des communicateurs accomplis qui pratiquent selon les plus hautes normes de professionnalisme et d'éthique, déclare Philip Mulder ARP, FEC (Hon.), FGC (Hon), FSCRP, président d Conseil national d'agrément de la SCRP. Afin de compléter le cycle d'agrément d'une durée d'un an, les candidats de cette année ont non seulement démontré leur instinct stratégique, mais également une solide compréhension de l'utilisation efficace des principes et des théories de la communication dans un contexte professionnel. »

Cette année, la Société canadienne des relations publiques célèbre le 50e anniversaire du titre ARP, décerné pour la première fois en 1969 à titre de marque de compétence et de réalisation personnelle dans le domaine des relations publiques. Aujourd'hui, ce symbole est reconnu internationalement comme la plus haute norme d'excellence dans l'industrie. Afin d'obtenir le titre ARP, les candidats doivent réussir une évaluation rigoureuse de leurs compétences, de leur expérience et de leur pensée stratégique, éléments nécessaires à la pratique des relations publiques au plus haut niveau. Ils doivent aussi faire preuve d'une compréhension profonde de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code de déontologie de la SCRP.

La cohorte de l'agrément ARP de cette année sera honorée par les pairs lors de la première journée de la conférence nationale de la SCRP, Evolving Expectations, à Edmonton en Alberta, du 2 au 4 juin 2019.

À PROPOS DE LA SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 Sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

