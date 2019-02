Yorbeau annonce la nomination de Mackenzie Watson au conseil consultatif stratégique





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX: YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la création d'un conseil consultatif stratégique (le « conseil consultatif ») dont le mandat sera de conseiller le conseil d'administration et la direction de la Société sur la stratégie d'entreprise et d'exploitation de Yorbeau et sur toute autre question y étant reliée.

Yorbeau est également ravie d'annoncer que M. Mackenzie (Mac) Watson sera le membre fondateur de ce conseil consultatif. D'autres membres pourront s'y ajouter à l'occasion selon les besoins de la Société.

M. Watson, B. Sc et ingénieur, possède plus de 50 années d'expérience dans l'exploration, la mise en valeur et l'exploitation minière. M. Watson a consacré sa carrière au service des petites sociétés minières, notamment comme chef de la direction de Lynx Canada Exploration Ltd. jusqu'en 1985, puis comme chef de la direction de Ressources Freewest Canada Inc. de 1985 à 2010, moment de son acquisition par Cliffs ressources naturelles. Parmi ses nombreuses réalisations, M. Watson s'est vu décerner le prix de Prospecteur de l'année du Canada en 1991 pour sa participation à la découverte de la mine d'or Harker Holloway (Ontario), de la mine de cuivre Icon-Sullivan (Québec), de la mine de zinc Long Lake (Ontario), du gisement aurifère Ellison (Québec) et du gisement de cuivre Hébécourt (Québec), ainsi qu'en 2010 pour sa participation aux découvertes de minéraux dans la région du Cercle de feu, dans le Nord de l'Ontario. M. Watson est par ailleurs la première personne à avoir reçu à deux reprises le prix Bill Dennis pour une découverte canadienne ou la réussite de prospection, soit une première fois en 1991 pour de nombreuses découvertes et une seconde en 2009, en tant que membre de l'équipe ayant découvert de la chromite dans le Cercle de feu. Il a également reçu le prix Découverte de l'année (anciennement « Prospecteur de l'année ») du Québec en 1992 pour sa participation à la découverte des gisements aurifères Pusticamica et Verneuil au Québec. En janvier 2015, M. Watson a été intronisé au Temple de la renommée du secteur minier canadien.

L'illustre carrière d'explorateur de M. Watson est particulièrement bénéfique pour le plan d'affaires de Yorbeau, en raison de sa découverte de « l'indice Icon » en 1965, qui constitue le principal indice polymétallique minéralisé du nouveau projet KB de Yorbeau situé dans la ceinture de Chibougamau. Les conseils de M. Watson permettront à Yorbeau de renforcer sa mission visant à mettre en valeur ses actifs et plus particulièrement ses projets concernant les métaux de base du camp de Chibougamau.

Gérald Riverin, président de Yorbeau, a déclaré : « Yorbeau se réjouit à la perspective de travailler avec Mac Watson et est impatiente de pouvoir bénéficier de sa longue expérience et de sa grande expertise dans le secteur de l'exploration minière. Nous espérons que le nouveau conseil consultatif aidera la Société à réaliser ses objectifs stratégiques. »

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir la totalité de la propriété Rouyn, où un important programme de forage est en cours. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant la formation, le mandat, la composition et les avantages du conseil consultatif, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

