Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An vietnamien





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien :

« Au cours des prochains jours, les communautés vietnamiennes au Canada et à travers le monde célébreront T?t Nguyên ?án, le Nouvel An lunaire.

« T?t est le moment de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, de célébrer les nouveaux départs et d'attendre avec impatience le printemps. Pour saluer le début de l'année du Cochon, familles et amis se réuniront pour partager des repas festifs et échanger leurs voeux de bonne fortune pour l'année à venir.

« Le Nouvel An vietnamien est aussi une occasion de souligner les contributions importantes que les Canadiens d'origine vietnamienne apportent à notre pays chaque jour. Depuis des générations, ils aident à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent cette occasion une année du Cochon remplie de joie, de bonne fortune et de prospérité.

« Chúc m?ng n?m m?i. »

