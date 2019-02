TIP Trailer Services refinance sa facilité de crédit renouvelable





TIP Trailer Services, une société de portefeuille de I Squared Capital, a refinancé avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF) existante, la faisant passer de 700 millions d'euros à 967 millions d'euros tout en obtenant des marges réduites et une flexibilité accrue. Le cycle de financement a été largement sursouscrit, et la facilité est maintenant une syndication de dix banques de premier plan et d'une durée de cinq ans avec des prolongations facultatives de un à deux ans.

Le crédit a été initialement mis en place en 2014 pour une période de cinq ans avec trois banques dans le syndicat et pour un montant total de 300 millions d'euros. La nouvelle facilité vise à soutenir le plan de croissance à long terme de l'entreprise.

"Le refinancement de notre RCF et les liquidités qu'il nous procure nous placent dans une position privilégiée pour continuer à investir dans les dépenses d'investissement, les immobilisations corporelles, les acquisitions ciblées et l'élargissement de notre présence géographique. Elle soutiendra et sous-tendra nos objectifs de croissance dans les années à venir."

Bob Fast, CEO, TIP Trailer Services

"Il y a quatre ans, nous avons structuré et financé notre RCF avec trois banques et nous sommes maintenant ravis d'avoir dix banques de premier plan dans le syndicat. La demande du marché a été forte, stimulée par la croissance et la performance de nos activités au cours des cinq dernières années. En plus de nous fournir des coûts de financement concurrentiels, il nous fournit une base solide et souple pour croître, ainsi que pour faire face à tout ralentissement économique qui pourrait survenir au cours des prochaines années. Nous entrons en 2019 avec un bilan solide."

Malachy Mc Enroe, CFO, TIP Trailer Service

A propos de TIP Trailer Services

Basé à Amsterdam aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est un chef de file des services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de semi-remorques, ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée destinés à ses clients du secteur des transports et de la logistique dans toute l'Europe et le Canada. TIP est au service de ses clients via plus de 90 centres de services répartis dans 17 pays en Europe et au Canada.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant d'investissements en infrastructures axé sur l'énergie, les services publics, les télécommunications et les transports en Amérique, en Europe et en Asie. La société dispose de bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

