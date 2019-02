Persévérance scolaire : Fusion Jeunesse exporte son modèle pédagogique innovant en France





Coup d'envoi d'un projet pilote en création de jeux vidéo auprès de 250 jeunes et enseignants de Nouvelle-Aquitaine

MONTRÉAL et BORDEAUX, France, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fusion Jeunesse, organisme québécois dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire, a annoncé aujourd'hui le déploiement de son modèle pédagogique en France, dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Le projet pilote innovant permettra à plus de 200 jeunes de découvrir le monde des technologies et du design grâce à la conception de jeux vidéo, entre janvier et juin 2019, grâce au soutien de la Région et à la collaboration du studio d'Ubisoft Bordeaux. Le modèle à succès s'imbriquera dans le programme initial de sept collèges et deux lycées du département de Lot-et-Garonne afin de soutenir le développement des compétences tant humaines que professionnelles et disciplinaires.

Fusion Jeunesse a été créée il y a 10 ans pour contrer et prévenir le décrochage scolaire. L'organisme accompagne déjà 16 000 jeunes chaque semaine au Québec et à travers le Canada. Tous les projets portés permettent de développer la persévérance et l'engagement et contribuent à faciliter l'orientation et l'employabilité des jeunes.

Un projet qui s'adapte aux besoins des jeunes localement

Pour motiver les jeunes, l'organisme a conçu plusieurs types de programmes dans les domaines suivants : arts, science et génie, design et leadership et entrepreneuriat. L'objectif est de trouver le projet qui répondra au mieux aux besoins des jeunes et s'adaptera à la région dans laquelle il est déployé. Pour ce projet pilote, c'est la création de jeux vidéo qui a tout naturellement été choisie?; la région Nouvelle-Aquitaine s'illustrant brillamment dans ce secteur.

En France, le projet a été initié par deux chefs d'établissement lot-et-garonnais, après avoir rencontré Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, lors du colloque annuel de l'AFAE (Association Française des Acteurs en Éducation) à Lyon en mars 2018. Portés par cette dynamique, ce sont au final neuf établissements du département qui ont adhéré à cette initiative, avec une classe de 5e, six classes de 4e et deux classes de 2e.

Lors du lancement, la Région a annoncé qu'elle était le principal partenaire et financeur avec l'octroi d'une subvention de 120 000 ? à la Commission permanente de novembre 2018 (90 % du budget).



Un projet porté par le collectif

«?Lorsque nous avons présenté nos actions, la Région Nouvelle-Aquitaine a immédiatement perçu le potentiel du projet que nous pouvions développer ensemble sur le territoire et tout est allé très vite grâce à leur soutien?! Les chefs d'établissement et les professeurs ont répondu à l'appel?; l'Académie de Bordeaux, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, le Gouvernement du Québec et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ont offert leur entière collaboration. Récemment, nous avons créé 4 emplois en France, dont 3 pour des jeunes diplômés qui vont coordonner les projets en classe et seront le lien direct et continu entre les milieux scolaires et professionnels : enseignants, collégiens/lycéens et mentors. Ubisoft Bordeaux a également été un partenaire précieux, qui a montré son implication dès les prémices du projet?», a précisé Gabriel Bran Lopez, Président fondateur de Fusion Jeunesse.

«?La Région est fière de contribuer à cette expérimentation qui viendra inévitablement soutenir la persévérance scolaire et l'orientation de nos jeunes, tout en consolidant les relations franco-québécoises avec ce projet qui fait partie de la nouvelle feuille de route signée récemment entre la Nouvelle-Aquitaine et le Québec pour 2018-2021?», a déclaré Jean-Louis Nembrini, Vice-Président du Conseil régional - Éducation et lycées.

«?Nous sommes ravis de soutenir un tel projet, avec du sens, des valeurs. Nous ouvrirons les portes de nos studios aux jeunes de la Région le 5 février et plusieurs salariés seront mentors de mars à juin pour accompagner les professeurs, mais aussi les collégiens et lycéens dans leurs projets. Nous croyons réellement au jeu comme vecteur privilégié pour prévenir le décrochage scolaire, éveiller des carrières et ouvrir de nouvelles voies?», a ajouté Julien Mayeux, directeur du studio d'Ubisoft à Bordeaux.



