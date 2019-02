Vanguard lance deux nouveaux FNB de répartition d'actifs





De nouveaux FNB tout-en-un enrichissent la gamme existante de solutions de placement « tout-en-un » en offrant un choix supplémentaire d'options, soit un FNB composé uniquement d'actions et un FNB prudent visant à procurer un revenu

Les FNB proposent une importante diversification, de faibles coûts et un rééquilibrage régulier

Chaque FNB est composé de FNB indiciels sous-jacents de base à faibles coûts de Vanguard ayant des frais de gestion de 0,22 %

TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui l'inscription en bourse de deux nouveaux FNB de répartition d'actifs à faibles coûts qui offrent des portefeuilles tout-en-un très diversifiés. Ces deux FNB ont commencé à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Les investisseurs canadiens préfèrent des solutions de placement prudentes, à faibles coûts et durables; or, c'est un des piliers de la philosophie de Vanguard depuis plus de 40 ans », a expliqué Kathy Bock, directrice général de Placements Vanguard Canada Inc. « Les Canadiens ont investi plus de 1 milliard de dollars dans nos FNB de répartition d'actifs depuis que nous les avons lancés l'année dernière. Nous sommes heureux d'élargir le choix des investisseurs avec deux nouveaux FNB qui proposent des portefeuilles mondiaux bien diversifiés, régulièrement rééquilibrés. »

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (TSX: VCIP) - Le Vanguard Conservative ETF Portfolio cherche à procurer une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme en investissant stratégiquement dans les actions et les titres à revenu fixe à hauteur de 20 % et de 80 %, respectivement; il est composé de sept FNB indiciels sous-jacents de Vanguard.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio (TSX: VEQT) - Le Vanguard All-Equity ETF Portfolio cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation, utilisant une répartition stratégique de 100 % dans les actions; il est composé de quatre FNB indiciels sous-jacents de Vanguard.

« Les investisseurs canadiens ont adopté nos FNB de répartition d'actifs « tout-en-un » du fait de leur construction de portefeuilles solide, de la faiblesse de leurs coûts et de leur simplicité », a précisé Tim Huver, responsable de la gestion de produits de Placements Vanguard Canada Inc. « L'année dernière, ces FNB ont fait partie de nos FNB les plus populaires et nous nous sommes engagés à offrir une plus grande souplesse aux Canadiens en leur proposant deux nouvelles options de placement situées aux extrémités du spectre des profils de risque. »

Les graphiques ci-dessous montrent la diversification de la composition de chaque FNB, qui sont composés de FNB indiciels sous-jacents de Vanguard déjà existants.

« Ces FNB construits de manière réfléchie offrent aussi un autre avantage aux investisseurs : ceux-ci peuvent en effet se fier aux spécialistes en placements mondiaux de Vanguard, qui évaluent continuellement le portefeuille et qui le rééquilibrent pour le ramener au niveau de risque visé », a ajouté M. Huver.

Ces deux nouveaux FNB portent à 39 le nombre total de FNB Vanguard offerts au Canada, avec plus de 17 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion.

Nouveaux FNB Vanguard

FNB Symbole à la Bourse de

Toronto Frais de gestion1 Vanguard Conservative

Income ETF Portfolio VCIP 0,22 % Vanguard All-Equity

ETF Portfolio VEQT 0,22 %

1 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., gère un actif d'environ 17 milliards de dollars canadiens. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 4 900 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, y compris plus de 900 milliards de dollars américains dans des FNB mondiaux. Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 413 fonds, y compris des FNB, à plus de 20 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue d'aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou en vue d'adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, ni les circonstances propres à un investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute recommandation de placement précise.

Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.

Tous les placements sont assujettis à des risques, dont la possibilité de perdre le capital investi. La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli du marché.

Les renseignements, figures et graphiques sont présentés à des fins d'illustration seulement et sont modifiables sans préavis.

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne peut être considéré comme étant une offre ni une sollicitation par toute personne résidant dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre ou si la personne présentant l'offre ou la sollicitation n'est pas autorisée à le faire.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont utilisées à des fins de commodité seulement et pourraient faire référence, le cas échéant, à The Vanguard Group, Inc. et pourraient inclure ses sociétés affiliées, y compris Placements Vanguard Canada Inc.

