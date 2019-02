Campari présente un court-métrage, intitulé Entering Red, dirigé par Matteo Garrone, avec en vedette Ana de Armas





Si vous avez l'esprit curieux, entrez dans la zone rouge

Campari, l'emblématique apéritif italien, dévoile aujourd'hui le dernier produit de la gamme Red Diaries dans un court-métrage énigmatique et attrayant intitulé Entering Red. Toujours fidèle au leitmotiv de Campari qui veut que chaque cocktail raconte une histoire, la production de cette année est accueillie avec la célébration de l'emblématique cocktail Negroni qui se distingue par sa célébrité partout dans le monde depuis maintenant 100 ans. L'histoire réaffirme une nouvelle fois que Campari est vraiment la base du Negroni, et qu'il en est l'ingrédient irremplaçable.

Le court métrage, avec en vedette l'actrice Ana de Armas et l'acteur italien Lorenzo Richelmy, est habilement dirigé par le réalisateur italien Matteo Garrone. Lieu de naissance de Campari, Milan joue un rôle important dans le film, à mesure que les endroits les plus étonnants de la ville sont dévoilés, comme la Galleria Vittorio Emanuele II qui abrite l'incontournable bar Camparino de Davide Campari, ainsi que le Dôme, convertissant à cette occasion les deux monuments en lieux « rouge Campari ».

Entering Red est une histoire intrigante riche en suspense, dans laquelle les spectateurs apprendront à connaître Ana, jouée par l'éponyme Ana de Armas, dont l'âme curieuse explore la ville charismatique de Milan à travers l'objectif agréable et fascinant de Campari. Le court-métrage commence dans un bar où Ana est attirée par un homme mystérieux, joué par Lorenzo Richelmy, lors d'une danse pendant un concert intimiste.

Quand le mystérieux homme quitte le bar avec le chanteur du groupe, Ana voit une bague posée sur la table, portant l'inscription « N100 ». Curieuse et exaltée, Ana s'embarque dans un voyage subjuguant pour comprendre le sens derrière ce mystérieux indice qui la conduira à mieux se connaître. Étape par étape, elle suit son âme, son esprit et son coeur avec l'aide de barmen experts, les Red Hands, qui en savent bien plus sur le monde qu'elle est en train de découvrir.

Les trois éléments combinés, représentant le gin, le vermouth rouge et le Campari, culminent pour créer le mélange parfaitement équilibré qui compose le Negroni et devient N100, une célébration spectaculaire de l'emblématique et intemporel cocktail centenaire. Autour des Red Hands et en préservant de façon métaphorique leur sagesse et leur expertise, le bar qu'elle découvre dans la scène finale représente subtilement la quintessence des écorces d'orange de Campari, à l'image de l'oeuvre intemporelle de Leonetto Cappiello, le Spiritello.

Dans le court-métrage, des invités surprises font leur apparition dont notamment six barmen parmi les plus célèbres au monde, les Red Hands, et sept influenceurs d'envergure mondiale représentant plusieurs pays. Lors de la célébration du centenaire du Negroni, les barmen Red Hands ont apporté chacun à leur façon une touche unique à la recette classique.

Les festivités N100 auront une résonance dans le monde, avec des événements clés qui se déroulent à Florence pendant la Semaine du Negroni, pour commémorer l'endroit où l'âme curieuse d'un connaisseur de Campari a donné naissance à l'une des meilleures créations du monde des cocktails il y a 100 ans.

Dans le rôle principal, Ana de Armas a déclaré : « Ce fut un plaisir de jouer le premier rôle dans Entering Red, qui a été un projet et un voyage fantastique. C'était un rôle subjuguant, où mon personnage, Ana, a pris en charge son destin, chose dont je suis fière. En plus de réaliser mon rêve de travailler avec Matteo Garrone, j'ai aussi rencontré un casting inspirant et j'ai pu découvrir la magnifique ville de Milan tout en célébrant une icône intemporelle qui a passé l'épreuve du "goût" et du temps, le Negroni. Ce fut un véritable plaisir de faire partie de la campagne avec une marque aussi passionnée et un merveilleux réalisateur. »

Lors de la réalisation du court-métrage, Matteo Garrone a commenté : « Travailler sur un projet comme Entering Red a été une expérience stimulante. Entering Red a été un voyage de découverte et de formation non seulement pour notre protagoniste, mais aussi pour moi. Un voyage dans un monde que j'ai commencé à explorer pendant le tournage. J'ai voulu me perdre dans ce monde, en essayant en même temps de raconter une histoire qui pourrait également donner vie à la marque. Le résultat est une histoire de découverte de l'univers élégant et sensuel de Campari, une dimension à la fois féérique et séduisante. Avec des acteurs italiens et hollywoodiens, ainsi que des barmen de renommée mondiale, la marque Campari a encore une fois montré sa capacité à rassembler des talents incroyables pour créer quelque chose de vraiment spécial à l'occasion de cette année anniversaire pour le Negroni. »

Bob Kunze-Concewitz, PDG du groupe Campari, a ajouté : « En cette année vraiment passionnante dans l'histoire de Campari, nous sommes ravis d'annoncer le tout nouveau film de Campari Red Diaries pour célébrer le centenaire du Negroni. Le court-métrage fait voyager son public dans le monde de Campari à travers le regard inspirant d'Ana de Armas, et se termine par une célébration iconique : N100, le centenaire du Negroni. Avec son incroyable style de tournage et son approche poétique, il n'y a vraiment pas de meilleur réalisateur pour animer tout cela que le talentueux Matteo Garrone. À l'image de notre leitmotiv "Chaque cocktail raconte une histoire", nous sommes ravis de raconter l'histoire du Negroni et de lancer une année de célébrations avec certains des meilleurs barmen du monde partageant notre passion. Nous espérons que ce court-métrage vous inspirera à "Entrer dans la zone rouge" et à rejoindre le monde de Campari dans la célébration. »

Entering Red est disponible dans le monde entier sur le canal YouTube officiel de Campari et sur les réseaux sociaux; sans oublier la grande première qui sera célébrée à Milan.

J. Walter Thompson Milano a créé le concept Campari Red Diaries 2019, l'histoire originale Entering Red a été créée par les créatifs Marco Rocca, Alessandro Polia et Sergio Rodriguez (PDG et directeur artistique chez J. Walter Thompson Milano), et le scénario a été écrit par Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri et Nicliaferri Ola di Robilant. Entering Red a été produit par Think Cattleya.

