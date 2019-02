AM Resources modifie l'entente de la propriété d'asphaltite Esperanza et commence les essais de commercialisation de ses produits





La Société pourrait bénéficier de la forte demande d'asphaltite provenant du programme 4G de la Colombie, ainsi que d'entreprises outre-mer



AM livre des échantillons aux entreprises de construction locales et expédie trois conteneurs d'asphaltite à l'étranger à des clients potentiels à des fins d'essais marketing

La propriété Esperanza détient déjà son permis d'exploitation de mine à ciel ouvert

MONTRÉAL, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (« AM » ou la « Société ») (TSXV: AMR) a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié la structure de l'entente annoncée le 5 novembre 2018 afin d'acquérir une participation de 60 % dans la propriété d'asphaltite Esperanza. Au lieu d'acquérir une participation dans la propriété, la Société fera l'acquisition d'une participation dans la société qui détient les droits miniers sur la propriété, assurant ainsi sa possession des titres miniers.

Cette nouvelle percée d'AM dans les projets d'asphaltite a été motivée par le programme 4G de la Colombie, qui prévoit la construction de plus de 4 400 miles de nouvelles routes, de 141 tunnels et de 1 300 viaducs. Ce programme a reçu l'aval du nouveau gouvernement colombien élu en mai 2018.

« Le programme 4G nous place dans une excellente position avec nos propriétés d'asphaltite Esperanza et Rio Negro, a déclaré Dominic Voyer, président et chef de la direction d'AM Resources. Nous prévoyons pouvoir bientôt commencer la production à Esperanza, qui a l'avantage d'avoir un permis d'exploitation de mine à ciel ouvert. Notre objectif est de devenir un fournisseur privilégié d'asphaltite pour les entreprises de construction sélectionnées dans le cadre du programme 4G, ainsi que pour les entreprises internationales. À cet effet, nous avons commencé à livrer des échantillons à des entreprises de construction colombiennes et nous avons récemment expédié trois conteneurs d'asphaltite à plusieurs clients potentiels à l'étranger à des fins d'essais marketing. »

L'entente modifiée prévoit l'acquisition par AM d'une participation de 60 % dans Asfaltitas Colombiana SAS (« ASF ») de 7779534 Canada Inc. (« 7779534 »), une société apparentée contrôlée par un dirigeant de la filiale colombienne de la Société, Biominerales Colombia SAS (« Biominerales »). Selon les termes de l'entente modifiée, la Société émettra 4 700 000 actions ordinaires à 7779534 en échange de la participation, et Biominerales libérera ASF d'un prêt de 145 255 291 pesos colombiens (environ 60 800 $), ce qui représente la presque totalité du passif de ASF.

La propriété Esperanza comprend une concession minière qui couvre une superficie de 298 hectares dans la partie ouest du département de Norte de Santander. La région est connue pour ses indices d'asphaltite. La propriété fut exploitée à partir d'une exploitation à ciel ouvert qui a duré quelques années, et la veine exploitée par la mine à ciel ouvert semble toujours ouverte en profondeur. La Tigra, la propriété voisine, produirait à une cadence de 3 000 tonnes par mois. Les travaux d'exploration historiques consistant en levés géophysiques et en un sondage ont indiqué que d'autres veines pourraient être découvertes sur la propriété.

L'entente modifiée demeure sujette à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et à l'approbation des actionnaires désintéressés. L'approbation des actionnaires désintéressés sera sollicitée lors de la prochaine assemblée des actionnaires. Toutes les actions émises dans le cadre de l'acquisition seront assujetties à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date d'émission.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Pierre O'Dowd, P. Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À propos d'AM Resources Corporation

AM Resources Corporation est une société minière spécialisée dans l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de propriétés minières en Colombie. AM mise sur l'excellent potentiel minéral de la Colombie et son climat politique favorable pour développer ses activités minières. La Société exerce également des activités de courtage aurifère par l'intermédiaire de sa filiale, AM Resources Trading Corporation.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Pour plus d'informations:

Dominic Voyer

Président et chef de la direction

1-514-360-0576

1-844-988-2632

dvoyer@am-resources.com

www.am-resources.com

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 07:00 et diffusé par :