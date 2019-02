Partagez votre amour grâce aux NOUVEAUX délices de la Saint-Valentin de Tim Hortons®





Surprenez votre être cher avec le beigne Coup de coeur ou les pâtisseries et boissons Red Velvet - disponibles en restaurant dès demain partout au pays!

TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Pour la Saint-Valentin, faites-vous plaisir ou gâtez un être cher grâce aux délices de la Saint-Valentin de Tim Hortons. Avec son beigne Coup de coeur et ses nouvelles pâtisseries et boissons Red Velvet, Tim réchauffera bien des coeurs ce mois-ci.

« Nos produits de la Saint-Valentin permettent à nos invités de partager un petit délice avec leurs proches. », souligne Jorge Zaidan, chef du marketing chez Tim Hortons®. « Grâce à notre beigne Coup de coeur et nos pâtisseries et boissons Red Velvet, il va y avoir de l'amour dans l'air chez Tim en février. »

Les produits suivants seront offerts pour un temps limité :

Beigne Coup de coeur : Un beigne en forme de coeur rempli d'une délicieuse garniture à la crème Boston et recouvert de fondant au chocolat, puis saupoudré de sucre rouge scintillant pour faire briller le coeur de l'être cher! 1,19 $*



Un beigne en forme de coeur rempli d'une délicieuse garniture à la crème et recouvert de fondant au chocolat, puis saupoudré de sucre rouge scintillant pour faire briller le coeur de l'être cher! 1,19 $* Muffin Red Velvet : L'un de nos produits saisonniers les plus populaires, ce muffin est fait avec de délicieuses pépites de chocolat semi-sucré et renferme une garniture au fromage à la crème. 1,69 $*



L'un de nos produits saisonniers les plus populaires, ce muffin est fait avec de délicieuses pépites de chocolat semi-sucré et renferme une garniture au fromage à la crème. 1,69 $* Biscuit fondant Red Velvet : La saveur Red Velvet et l'art de la confection de biscuits s'unissent pour vous offrir ce délice de la Saint-Valentin . Semblable au muffin du même nom, ce biscuit fondant est fait avec de délicieuses pépites de chocolat semi-sucré et renferme une garniture au fromage à la crème. 1,49 $*



La saveur Red Velvet et l'art de la confection de biscuits s'unissent pour vous offrir ce délice de la . Semblable au muffin du même nom, ce biscuit fondant est fait avec de délicieuses pépites de chocolat semi-sucré et renferme une garniture au fromage à la crème. 1,49 $* NOUVEAUTÉ - Vanille française Red Velvet : Réchauffez-vous grâce à cette boisson chaude Vanille française infusée avec du sirop Red Velvet et recouverte d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre scintillant Red Velvet. 2,99 $*



Réchauffez-vous grâce à cette boisson chaude Vanille française infusée avec du sirop Red Velvet et recouverte d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre scintillant Red Velvet. 2,99 $* NOUVEAUTÉ - Chocolat chaud Red Velvet : Blottissez-vous contre un être cher et savourez ce chocolat chaud préparé avec du sirop Red Velvet et recouvert d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre rouge scintillant. 2,69 $*



Blottissez-vous contre un être cher et savourez ce chocolat chaud préparé avec du sirop Red Velvet et recouvert d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre rouge scintillant. 2,69 $* NOUVEAUTÉ - Latte Red Velvet : Un délicieux mélange de lait infusé au sirop Red Velvet et d'espresso frais. Ce succulent latte est recouvert d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre rouge scintillant. Vous l'adorerez! 3,59 $ *



Un délicieux mélange de lait infusé au sirop Red Velvet et d'espresso frais. Ce succulent latte est recouvert d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre rouge scintillant. Vous l'adorerez! 3,59 $ * NOUVEAUTÉ - Cappuccino glacé Red Velvet : L'incomparable Cappuccino glacé de Tim Hortons , infusé avec du sirop Red Velvet puis recouvert d'une garniture fouettée et d'un soupçon de sucre scintillant Red Velvet pour ravir le coeur de l'être cher. 3,79 $ *

Les pâtisseries et boissons de la Saint-Valentin de Tim Hortons sont offertes partout au pays aux restaurants participants pour un temps limité seulement. Le beigne Coup de coeur sera disponible jusqu'au 19 février 2019, tandis que les pâtisseries et boissons Red Velvet seront offertes jusqu'au 12 mars 2019.

*Les prix peuvent varier selon la région. Taxes en sus.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com .

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 06:00 et diffusé par :