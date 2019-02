Quatrième trimestre 2018 ? Extension .eu : 171 667 nouveaux enregistrements





EURid, le registre des noms de domaine en .eu et .??, a publié son rapport pour le quatrième trimestre de 2018, dans lequel il fait le bilan sur les extensions .eu et .??.

Chiffres clés du quatrième trimestre :

171 667 nouveaux noms de domaines ont été enregistrés ;

avec une croissance de 13,2 %, le Portugal arrive en tête de liste des pays ayant connu la progression la plus marquée ;

le taux de renouvellement moyen s'est établi à 77 %, soit une hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre.

Le nombre total d'enregistrements est passé de 3 747 879 au troisième trimestre à 3 684 750 à la fin du quatrième trimestre. Cela peut être attribué à l'intensification des efforts d'EURid afin de lutter contre l'abus des noms de domaine dans l'espace des noms de domaine en .eu, plus de 36 000 noms de domaine ayant été suspendus en octobre seulement. Par ailleurs, l'incertitude qui entoure le Brexit et l'extension .eu pourrait avoir joué un rôle dans cette baisse générale. Pour les dernières informations, veuillez consulter la page web consacrée au Brexit d'EURid.

Faits importants du quatrième trimestre :

Le quatrième trimestre a entre autres été marqué par l'annonce des lauréats des Web Awards .eu 2018. Pour cette cinquième édition des Web Awards .eu, pas moins de 130 candidats retenus ont récolté plus de 9 500 votes. Les finalistes ont assisté à la soirée de gala qui s'est tenue le 21 novembre 2018 et au cours de laquelle les lauréats ont été annoncés.

Un autre moment important de ce trimestre a été la nouvelle participation d'EURid à la CodeWeek. Pour que cette action ait un impact positif sur les jeunes d'aujourd'hui, EURid s'est appuyée sur les efforts déployés l'année dernière pour proposer encore davantage d'ateliers et de séances interactives aux enfants, afin de leur apprendre les bases du codage et de la programmation.

Consultez le rapport du quatrième trimestre de 2018 d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau .eu et .??. EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001 qui atteste de sa conformité envers cette norme de sécurité de l'information. EURid est également enregistrée par le Système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne (SMEA). Elle a son siège à Bruxelles (Belgique) ainsi que des bureaux régionaux à Pise (Italie), à Prague (République tchèque) et à Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

