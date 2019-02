Softomotive : l'approche People1st fait passer l'humain avant les robots





L'approche People1st de Softomotive pour l'APR est une manière totalement nouvelle de déployer l'APR. La puissance de l'innovation reste fermement dans les mains de ceux qui ont les connaissances, les compétences et la compréhension nécessaires pour sélectionner et développer les meilleurs tâches et processus pour automatiser ? les personnes qui effectuent le travail. Dans un monde People1st, chacun est un « Citizen Developer » (Développeur citoyen).

L'automatisation des processus robotiques (APR) devient de plus en plus importante pour les entreprises en tant que nouveau moyen d'accélérer la numérisation et d'améliorer la productivité, mais aussi de réduire les coûts et les erreurs. Dans une récente étude mondiale effectuée auprès de quelque 600 sociétés, Softomotive a découvert qu'environ la moitié d'entre elles s'intéressaient à l'APR et que l'autre moitié avait déjà commencé son parcours vers l'APR. Cependant, le plein potentiel de l'APR reste à réaliser du fait de certains problèmes fondamentaux exposés, notamment des coûts cachés, la difficulté de maintenir l'élan lorsque les processus faciles à identifier ont été automatisés et le manque d'engagement des gens.

L'approche People1st de Softomotive pour l'APR est une manière totalement nouvelle de déployer l'APR qui remet le pouvoir dans les mains de l'utilisateur final. Cette nouvelle approche consiste en trois phases :

- Innover pour autonomiser le plus grand nombre et accélérer la performance de manière collaborative.

- Incuber pour filtrer et favoriser la meilleure solution possible à l'issue de la phase d'innovation.

- Mettre en oeuvre pour développer ce qui a fait ses preuves.

Les deux premières étapes constituent la réelle différence entre une approche People1st et la pensée conventionnelle sur l'APR qui, jusqu'à présent, promet plus que ce qu'elle offre réellement.

« Une approche People1st pour l'automatisation des processus place la puissance de l'innovation fermement dans les mains de ceux qui sont les mieux placés pour savoir ce qui est requis et comment le faire ? les personnes qui effectuent le travail. Dans un monde People1st, chacun est un « Citizen Developer » (Développeur citoyen) car il est le mieux placé pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a déclaré Marios Stavropoulos, PDG et cofondateur de Softomotive.

L'approche People1st de Softomotive est basée sur un nouveau modèle d'entreprise pour l'APR qui est construit autour de chacune de ces trois phases.

Chaque phase est décomposée en différentes démarches en vue de fournir un plan directeur composé de 7 étapes pour l'adoption de cette nouvelle approche.

Marios Stavropoulos a ajouté : « Notre approche People1st renverse complètement la façon actuelle de penser au sujet de l'APR. En mettant le pouvoir entre les mains d'un Développeur citoyen, cela contribuera à éviter des coûts initiaux inutilement élevés, à réduire les risques des projets, à doper l'innovation et à écourter les délais de rentabilisation. En procédant ainsi, la prochaine révolution de la productivité sera favorisée. »

Pour en apprendre davantage sur l'approche People 1st de Softomotive pour l'APR et sur ce nouveau modèle d'entreprise, téléchargez l'Executive guide ou le Practitioner's guide pour plus de détails. Pour de plus amples informations au sujet de l'approche People 1st, visitez : www.softomotive.com/People-1st-Approach.

À propos de Softomotive

Softomotive, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation des processus robotiques (APR), a acquis la confiance de plus de 8 000 entreprises dans le monde entier.

Softomotive assure une expérience APR la plus fluide possible, en commençant petit, puis en grandissant rapidement et en trouvant l'échelle optimale. Cette approche contribue à réduire l'ensemble des risques des projets et permet d'éviter des frais initiaux élevés, qui peuvent compliquer l'obtention de retours sur investissement positifs.

WinAutomation est le meilleur outil d'automatisation du poste de travail au monde, fournissant une plateforme puissante, robuste et facile à utiliser basée sur Windows pour construire des robots logiciels. La version poste de travail est facile à installer sur l'ordinateur de chacun pour accélérer la découverte et le développement de processus.

ProcessRobot est une plateforme majeure d'automatisation des processus robotiques (APR) d'entreprise, incluant une sécurité et des contrôles de qualité professionnelle, ainsi que l'automatisation des processus qui sont générés soit du sommet vers la base soit par une approche People1st ascendante.

