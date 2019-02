VADSA choisit la solution VNOnDemand de MDS Global pour lancer son nouveau MVNO





MDS Global Ltd, un chef de file des capacités BSS en tant que service a annoncé aujourd'hui que le MVNE basé au Mexique, Valor Agregado Digital, S.A. de C.V. ("VADSA"), a choisi la solution MVNO de MDS Global, VNOnDemand pour permettre le lancement d'un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) innovant au Mexique.

VADSA a récemment signé un accord général de services mobiles avec Altán Redes, le premier opérateur mobile 700Mhz 4G-LTE du Mexique, et lancera plus tard dans l'année un MVNO baptisé Exis Telecom, qui proposera une expérience client entièrement numérique et en temps réel, avec une offre de contenus, d'applications, de services vocaux traditionnels et de données. Pour un MVNO entièrement numérique, VADSA veut relever les défis de ciblage des segments grand public et entreprise à l'aide de solutions prépayées traditionnelles ou de piles B2C/B2B séparées. La majeure partie de l'interaction avec la clientèle se fera via un portail en libre-service.

Le projet MVNO complet, qui comprend des sites Web, des applications mobiles, une capacité BSS, une facturation en ligne et des composants de réseau central tels que HSS, DPI et Voicemail, sera amorcé par MDS Global. Il soutiendra initialement le MVNO Exis, mais est déployé en tant que plateforme MVNE à part entière pour accompagner d'autres MVNO sur le marché mexicain.

La solution apportera des retombées positives pour l'ensemble de VADSA, y compris les services marketing et de conception de service, de ventes et d'adoption, de gestion de la clientèle et des recettes, des opérations, de gestion des réseaux et, avant tout, les clients finaux.

Les avantages commerciaux de la solution VNOnDemand de MDS Global comprennent:

le lancement rapide d'un MVNO sur un marché concurrentiel et en rapide évolution.

une expérience client exhaustive, en temps réel et entièrement numérique.

une gamme de services de contenus et d'applications, ainsi que des solutions vocales et de données traditionnelles.

la capacité de cibler les segments grand public et entreprise à l'aide d'une solution unique.

une solution de bout en bout soutenant une entreprise depuis le BSS en amont jusqu'à l'analyse commerciale, en passant par le portail client en aval.

Natalia Saenz, présidente de VADSA: "Nous sommes sur le point de nous lancer dans un projet prometteur qui offrira des services novateurs et différenciés aux utilisateurs mexicains. La solution de MDS Global nous fournira les capacités pour lancer et exploiter un nouveau MVNO, dans les délais et les budgets impartis. Jose Luis Sanchez, notre chef de la direction, fait entrer VADSA dans une nouvelle génération de télécoms, qui auront l'objectif de se concentrer sur le client, et cette solution axée sur la clientèle garantit la pérennité de nos projets d'aujourd'hui et de demain."

Le chef de la direction de MDS Global, Gary Bunney, déclare: "Le choix de VADSA pour MDS Global en tant que plateforme de monétisation MVNO fait rapidement suite à celui d'autres fournisseurs de services désireux d'utiliser une solution plus complète. Il renforce notre approche unique et respectée en matière de parcours VNO. Notre combinaison préintégrée d'outils analytiques, d'expertise sectorielle, d'expérience et de monétisation, proposée comme un service, accélère la mise sur le marché pour les nouveaux entrants et les acteurs voulant améliorer leurs capacités de réponse aux attentes et aux exigences des entreprises et des particuliers."

Et d'ajouter: "Nous sommes extrêmement fiers que VADSA a choisi la solution MDS Global et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec eux, pas seulement sur Exis, mais aussi sur les autres MVNO qu'ils projettent de lancer dans la région."

À propos de MDS Global

MDS Global est un chef de file des capacités BSS en tant que service, proposant des solutions VNO, B2B et IdO. Nous assurons tous les aspects de la monétisation, l'assurance et l'orientation du client dans le cadre de produits et services complexes. Nous offrons un modèle d'opération numérique dans un contexte DevOps, qui permet de renforcer ainsi l'expérience des parties prenantes et de fournir une souplesse commerciale sans précédent.

Basé au Royaume-Uni, MDS Global compte parmi ses clients des sociétés telles que BT Enterprise (Royaume-Uni), eir (Irlande), iD Mobile de Dixons Carphone (Royaume-Uni), TalkTalk (Royaume-Uni), Telefónica (Royaume-Uni), Vodafone (Allemagne, Grèce et Pays-Bas), Orange (Belgique), KPN (Pays-bas) et Telia (Danemark).

www.mdsglobal.com

