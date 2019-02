Josselin Hébert de BGL BNP Paribas et Benjamin Malka de Personetics Présenteront Feuille de Route de la Self-Driving Finance à IN BANQUE 2019





IN BANQUE 2019 aura lieu à Paris, le 7 Février

La Self-Driving Finance fera le sujet d'une présentation commune par Josselin Hébert, Responsable Innovation Commerciale & Transformation Digitale chez BGL BNP Paribas, et Benjamin Malka de Personetics à IN BANQUE 2019.

La Self-Driving Finance offre une façon novatrice de simplifier la prise de décisions financières - en mettant à profit l'IA afin de guider ses clients, particuliers comme entreprises, facilement et en toute sécurité, vers leurs buts financiers. Grâce aux fonctionnalités de Self-Driving Finance, les banques sont en mesure d'apporter aux particuliers et aux petites entreprises, comme aux gestionnaires de patrimoines, différents degrés d'accompagnement dans la gestion de leurs finances, depuis les conseils en temps réel et les recommandations personnalisées, jusqu'à la gestion financière automatisée.

Détails de la présentation:

Vers la S elf-Driving Financetm (16:00)

De l'assistance à la gestion automatisée, comment utiliser l'intelligence artificielle pour simplifier les décisions financières et guider les clients?

Les sujets abordés durant la présentation incluront les points suivants:

Dans un monde dominé par les services alimentés par IA, quelles actions les banques peuvent-elles prendre afin de se positionner comme partenaires de choix dans l'accompagnement financier?

Que pouvons-nous apprendre de l'expérience des banques mettant déjà à profit l'intelligence artificielle afin d'accompagner leurs clients et leur simplifier la prise de décisions financières?

Comment les clients répondent-ils à l'accompagnement par IA (sur la base de données provenant de clients réels utilisant des solutions bancaires alimentées par IA aujourd'hui) ?

Détails de l'événement:

Date: 7 février 2019 09:00-18:00

Location: IN BANQUE 2019 aura lieu à Capital 8 - 32 rue Monceau - 75008 PARIS

À propos de Personetics

Personetics est le fournisseur leader de solutions d'IA dans le domaine des services financiers orientés clients, et la compagnie derrière la première plateforme de Self-Driving Financetm de l'industrie.

Mettant à profit la puissance de l'IA, les solutions de Self Driving Financetm de Personetics sont utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour placer les services bancaires digitaux au centre de la vie financière des clients - fournissant en temps réel un accompagnement personnalisé, automatisant les décisions financières, et simplifiant la gestion financière au quotidien.

Avec plus de 50 millions de banques clientes à travers le monde, Personetics a l'impact direct le plus important sur les clients de tous les fournisseurs de solutions financières d'IA aujourd'hui. Personetics compte maintenant parmi ses clients 4 des 5 principales banques américaines et 4 des 6 banques principales en Europe, ainsi que d'autres banques leader à travers le monde.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics est une compagnie en développement rapide avec des bureaux à New York, Londres, Paris, Madrid, Singapour et Tel Aviv. La compagnie a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix KPMG des Entreprises FinTech, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

Pour plus d'informations, visitez http://personetics.com.

