EVOLV fait ses débuts comme société d'événements dans la monnaie numérique et la blockchain





LAS VEGAS, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via CryptoCurrencyWire ? Une nouvelle force dans le secteur évènementiel de la blockchain et de la monnaie numérique a été dévoilée aujourd'hui avec le lancement d' EVOLV , une société de production consacrée à l'organisation des rassemblements les plus immersifs et les plus expérientiels du monde. La société fait ses débuts en annonçant sa liste annuelle des événements du secteur, parmi lesquels figurent HODL Rally avec des supercars (supervoitures) à travers l'Europe, la Vegas Blockchain Week mais aussi le retour de la très attendue deuxième édition de la World Crypto Conference annuelle présentant les pistes élargies du World of Mining et la toute première conférence de développeurs multi-blockchain au monde ainsi que l'hackathon.



Grâce aux fondateurs qui se trouvent derrière le succès de la World Crypto Conference, EVOLV met en place une série d'événements de premier plan qui renseigneront les participants sur les dernières nouvelles du secteur en constante évolution de la technologie blockchain.

« Nous avons créé EVOLV pour unifier la communauté de la blockchain sous un même chapelet d'événements », a déclaré Adam Williams, PDG d'EVOLV. « Notre objectif est de créer des expériences extrêmement percutantes qui sensibilisent les passionnés et rassemblent des leaders d'opinion élites du monde entier pour " réduire le tribalisme " et propulser l'innovation au niveau supérieur dans les technologies de la blockchain et de la monnaie numérique ».

Cette année, parmi les évènements EVOLV figurent :

HODL Rally : le premier rallye de supercars inspiré par la crypto-monnaie au monde. Ce rassemblement de supercars en réseau de 8 jours à travers le continent européen sera rempli d'expériences sur le thème de la cryptographie, notamment le Barcelona Blockchain Summit (sommet de la Blockchain à Barcelone), une semaine riche en évènements qui mettra en vedette des cadres de toute l'Europe pour présenter des solutions et des cas concrets d'utilisation de la technologie de la blockchain : événements, fêtes extravagantes et beaucoup de supercars.

le premier rallye de supercars inspiré par la crypto-monnaie au monde. Ce rassemblement de supercars en réseau de 8 jours à travers le continent européen sera rempli d'expériences sur le thème de la cryptographie, notamment le Barcelona Blockchain Summit (sommet de la Blockchain à Barcelone), une semaine riche en évènements qui mettra en vedette des cadres de toute l'Europe pour présenter des solutions et des cas concrets d'utilisation de la technologie de la blockchain : événements, fêtes extravagantes et beaucoup de supercars. Vegas Blockchain Week : la Vegas Blockchain Week revient cette année, la semaine du 26 octobre au 1 er novembre, apportant de nouvelles avancées, des débats animés et des discussions sur les opportunités, l'innovation, le changement et la croissance en matière d'emploi, de finance, de santé, des sciences de pointe et des arts. Cet événement qui s'étalera sur sept jours comprendra des sommets et des rassemblements des principales sociétés de monnaie numérique, qui seront annoncés dans les prochains mois.

la Vegas Blockchain Week revient cette année, la semaine du 26 octobre au 1 novembre, apportant de nouvelles avancées, des débats animés et des discussions sur les opportunités, l'innovation, le changement et la croissance en matière d'emploi, de finance, de santé, des sciences de pointe et des arts. Cet événement qui s'étalera sur sept jours comprendra des sommets et des rassemblements des principales sociétés de monnaie numérique, qui seront annoncés dans les prochains mois. World Crypto Conference (WCC) : pour compléter la Vegas Blockchain Week, se tiendra la deuxième World Crypto Conference annuelle. Après des débuts réussis, l'expérience de la conférence est de retour, plus grande et meilleure que jamais en tant que première conférence des développeurs multi-blockchain et hackathon de l'industrie. Parmi les nouveaux ajouts notables à la conférence, citons WCC DEV CON, les expériences étendues des World of Mining et World Crypto Poker Tournament, ainsi que des discussions avec des leaders d'opinion de grandes entreprises.

« Si la communauté blockchain souhaite protéger ce qui a été construit comme une infrastructure décentralisée et oeuvrer pour un avenir prospère, nous devons constamment avoir des événements qui évoluent, restent pertinents et incluent toutes les technologies participantes dans le domaine, jusqu'à ce que nous atteignions une adoption massive et offrions l'opportunité de la crypto-monnaie et de la blockchain », a ajouté Eric Spire, cofondateur d'EVOLV.

Pour en savoir plus sur EVOLV et sa liste complète d'événements, veuillez consulter https://evolv.events/ .

Contact presse :

Clarity ? RP

Maria Jung

worldcryptocon@clarity.pr

646.934.6924



Contact CryptoCurrencyWire (CCW) :

New York (New York)

www.CryptoCurrencyWire.com

212.418.1217

Editor@CryptoCurrencyWire.com

À propos d'EVOLV

EVOLV est une société de production d'événements qui crée des événements qui offrent des scènes mondiales aux leaders du secteur pour partager leurs projets et leurs technologies avec des investisseurs, experts, développeurs, entreprises et visiteurs utilisant la blockchain et la crypto-monnaie pour redéfinir notre vie quotidienne. EVOLV est la société mère qui a lancé la World Crypto Conference, la première conférence expérientielle dans les domaines de la crypto-monnaie et la blockchain.

Retrouvez EVOLV sur Facebook, suivez-nous sur Twitter ou visitez notre blog pour en savoir plus. De plus amples informations sont disponibles sur https://evolv.events/ .

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 03:00 et diffusé par :