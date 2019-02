Sitecore annonce les prix Most Valuable Professionals 2019, répartis sur plus de 30 pays et 150 entreprises





Ce programme met à l'honneur les individus dont l'expertise de Sitecore permet de stimuler l'innovation et la transformation numérique SAN FRANCISCO, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore®, le leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience, a annoncé aujourd'hui les Sitecore Most Valuable Professionals 2019 (MVP, pour les plus précieux contributeurs). Pour sa 13ème édition, le programme MVP Sitecore 2019 a reconnu 315 professionnels exceptionnels, plus de 12 000 développeurs certifiés et plus de 20 000 participants actifs dans cette communauté mondiale de Sitecore. Originaires de plus de 30 pays et de 150 entreprises, les MVP Sitecore partagent activement leur expertise des produits Sitecore, pour faire progresser l'avenir de l'expérience client et encourager le changement organisationnel.

« Les MVP sont des leaders remarquables dont l'enthousiasme exceptionnel pour la plateforme Sitecore va au-delà de leurs propres réussites. Ils inspirent l'ensemble de la communauté Sitecore », a déclaré Paige O'Neill, directrice marketing chez Sitecore. « C'est avec grand plaisir que nous remercions les MVP pour leur engagement dans la communauté Sitecore. Partager leurs connaissances et leurs expériences joue un rôle essentiel dans le succès de nos clients et procure un retour inestimable pour le développement et l'amélioration des technologies de Sitecore. »

Chaque année, le titre MVP Sitecore est accordé à des individus que Sitecore considère comme experts en raison de leur expertise technique, de leur maîtrise de la plateforme Sitecore et de leur engagement dans le partage de leurs connaissances avec les partenaires, les clients et les prospects de Sitecore au cours de la dernière année. Désignés par des MVP existants ou par des employés de Sitecore, les candidats au titre MVP sont soumis à un vaste processus d'évaluation, qui tient compte de la qualité et du degré d'influence des contributions des candidats. De plus, les MVP s'impliquent directement avec les équipes produit de Sitecore et reçoivent souvent des informations détaillées sur les stratégies produits de Sitecore et les fonctionnalités à venir, pour qu'ils puissent fournir un retour direct et indépendant fondé sur leurs expériences concrètes.

En 2019, Sitecore a mis à l'honneur 186 MVP dans la catégorie technologie, 37 MVP dans la catégorie stratégie, 18 MVP dans la catégorie commerce et 74 MVP dans la catégorie ambassadeur. Collectivement, ils incarnent une riche diversité de compétences, d'expériences, et de parcours au sein de la communauté Sitecore. La liste complète des MVP Sitecore 2019 est disponible sur mvp.sitecore.com .

« La communauté Sitecore est reconnue comme un lieu où les membres peuvent facilement collaborer et profiter de la vision et des connaissances techniques des uns et des autres », a déclaré Pieter Brinkman, Senior Director of Technical Marketing chez Sitecore. « Au sein de cette communauté, les MVP définissent un standard d'excellence pour l'expertise produit, l'enthousiasme et la volonté d'investir du temps et de l'énergie pour aider les clients et les partenaires à bénéficier du plein potentiel de puissance de la plateforme Sitecore. Leurs contributions sont grandement appréciées, car la passion de nos MVP est essentielle au succès continu de l'écosystème Sitecore. »

