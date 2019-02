QuEST nomme Arun Pai aux fonctions de Président du développement des nouvelles activités commerciales





QuEST Global, le prestataire de services d'ingénierie d'avant-garde, a nommé Arun Pai aux fonctions de Président du développement des nouvelles activités commerciales. À ce titre, il sera chargé d'alimenter la prochaine phase de croissance de l'entreprise dans différents secteurs - aérospatiale et défense, moteurs aéronautiques, secteur automobile, ferroviaire, dispositifs médicaux, énergie, pétrole et gaz, secteur industriel et haute technologie. Avant de rejoindre QuEST, Arun était Président adjoint de HCL Technologies, où son mandat consistait à développer le portefeuille des industries commerciales, comprenant les secteurs de la haute technologie, automobile, de la fabrication, de l'aérospatiale et de la défense, des transports, de l'énergie et des services publics, du pétrole et du gaz et le secteur industriel.

Arun apporte à QuEST ses plus de 30 ans d'expérience croissante dans l'ingénierie et les services informatiques. Au cours de ses trois décennies d'activités dans le secteur, Arun a joué un rôle déterminant en fournissant des avantages stratégiques et transformationnels à divers clients, créant de la valeur commerciale concrète dans différents services de sous-traitance, dont le développement de produits, la production et les services après-vente, ainsi que des solutions numériques et d'entreprise. Son expérience de dirigeant d'entreprises dont le chiffre d'affaires s'échelonne de 500 millions à un milliard d'USD est considérable. Il a piloté les ventes mondiales dans divers marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, à Taiwan et en Inde.

Robert Harvey, le Président de QuEST Global en charge des ventes, a déclaré : « Arun nous apporte une expérience inestimable. Il a largement fait ses preuves en matière de création et de développement d'entreprise à l'échelon mondial. Son énorme expérience au service de clients internationaux, sa compréhension des activités d'ingénierie et des défis de l'entreprise dans différents secteurs, nous aideront à stimuler nos plans de croissance et nos investissements toujours plus importants dans le développement de nouvelles activités commerciales. Arun s'intègre parfaitement à notre culture d'entreprise, de responsabilisation, d'humilité et d'ambition. »

Concernant sa nomination, Arun Pai a déclaré : « L'ingénierie, le cycle de vie des produits et les écosystèmes d'entreprise font face à d'importants changements du fait de la révolution numérique et des besoins en constante évolution du grand public. QuEST, un pionnier dans le domaine des services d'ingénierie, est à l'origine de certaines de ces révolutions. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe performante et j'ai hâte de jouer un rôle dans la prochaine phase de croissance de QuEST. »

À propos de QuEST Global

QuEST Global est un partenaire de services et de solutions d'ingénierie de confiance pour de nombreuses sociétés du Fortune 500 dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des dispositifs médicaux, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'énergie, de la haute technologie, de l'industrie et du transport ferroviaire, employant plus de 11 000 collaborateurs. Depuis plus de 20 ans, QuEST est un partenaire de confiance offrant un soutien complet tout au long du cycle de vie d'ingénierie afin d'aider ses clients à accroître l'efficacité et la qualité, à créer de nouveaux produits et à ouvrir de nouveaux marchés. À travers une approche collaborative et personnalisée, QuEST permet à ses clients de gérer les besoins traditionnels sur le plan de l'ingénierie ainsi que la convergence des technologies numériques et mécaniques pour les aider à créer des produits et des services sûrs, fiables et de haute qualité.

