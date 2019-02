Sir George Buckley rejoint eGym en tant que président du conseil





Sir George W. Buckley, le renommé ex-CEO de 3M, rejoint eGym, la société munichoise des technologies sportives, au poste de président du conseil.

Philipp Roesch-Schlanderer, cofondateur et chef de la direction d'eGym, décrit Buckley comme "le candidat idéal pour ce poste. Nous recherchions un dirigeant expérimenté qui connaisse parfaitement les sociétés à forte croissance et qui pourrait nous aider à nous orienter vers un leadership dans le secteur, et éventuellement vers une introduction en bourse d'ici quelques années. George jouit d'une expérience exceptionnelle en tant que CEO de longue date de 3M Corporation, et d'une compréhension précise des technologies de fitness et de l'importance du fitness en entreprise."

Sir George déclare: "Avec ses produits uniques, eGym a l'occasion rêvée de changer la façon dont les personnes du monde entier perçoivent la santé. Philipp et son équipe ont déjà effectué un formidable travail et nous avons hâtes de pouvoir proposer plusieurs nouveaux produits prometteurs qui changeront la vie d'un grand nombre de personne. eGym connaît une croissance extrêmement rapide et sa capacité d'innovation aura des retombées positives sur la société toute entière."

Créé en 2010 à Munich, eGym est rapidement devenu un chef de file technologique au cours de ces huit dernières années, avec un effet disruptif sur le marché mondial de la santé et du fitness. eGym allie du matériel de gym connecté à des logiciels nuagiques pour fournir une expérience entièrement basée sur les données et les logiciels.

Les produits eGym comprennent du matériel d'entraînement connecté de prochaine génération, des logiciels nuagiques et des abonnements de santé en entreprise, qui connectent les salles de sport, les consommateurs, les employés et leurs employeurs à leurs données de santé et de fitness. Ses solutions sont utilisées dans près de 10 000 salles de sport et centres de santé en Europe et aux États-Unis. Les abonnements de santé en entreprise permettent aux employeurs d'offrir à leurs employés un accès à des ressources de santé et de fitness en s'associant à des salles de gym et à d'autres fournisseurs de services de santé et de fitness. La technologie permet à nos partenaires une intégration directe via le logiciel eGym One Cloud.

Sir George Buckley est un des CEO les plus accomplis au niveau mondial, qui a dirigé avec bio le conglomérat américain 3M pendant sept ans, de 2005 à 2012. Durant cette période, il a fait passer la valorisation de la société détentrice des marques Post-it et Scotch de 60 milliards à 150 milliards de dollars. Il occupait auparavant la fonction de CEO de Brunswick Corporation, société mère de Life Fitness, le plus grand fabricant au monde de matériel de gym equipment, une fonction qui lui a permis d'acquérir une expérience durable et des connaissances approfondies dans le secteur de la santé et du fitness.

Sir George est actuellement président du conseil de Stanley Black & Decker (13 milliards de dollars de CA), président du conseil de la société britannique d'ingénierie Smiths Group et membre du conseil de PepsiCo et Hitachi Ltd. Il est également membre de Schillings Advisory Board, le cabinet international de conseil en réputation et en vie privée basé au Royaume-Uni.

Sir George rejoindra les actuels membres du conseil d'eGym Tom Proulx, cofondateur de la société de logiciels Intuit, Irena Goldenberg, de Highland Capital Europe et Manfred Krikke, de HPE Growth Capital, ainsi que les cofondateurs de la société Philipp Roesch Schlanderer et Florian Sauter.

- Fin -

À propos d'eGym:

eGym est un chef de file technologique dans le secteur du fitness et de la santé en entreprise. eGym aide les personnes à améliorer leur performance à la gym et à mener des vies plus saines, en les connectant numériquement à des ressources de santé et de fitness, comme du matériel de fitness, des applications mobiles, des salles de gym et d'autres centres de santé à l'aide d'une approche axée sur les données. La gamme de produits eGym comprend du matériel d'entraînement connecté de prochaine génération, des logiciels nuagiques et des abonnements de santé en entreprise, qui connectent les salles de sport, les consommateurs, les employés et leurs employeurs à des données de santé et de fitness qui stimulent les résultats.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 00:20 et diffusé par :