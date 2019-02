Déclaration du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne au sujet de la décision de la Cour concernant les Namgis





VANCOUVER, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Nous prenons le devoir de consulter les groupes autochtones très au sérieux et le gouvernement du Canada s'engage dans des consultations significatives avec les communautés autochtones et les intervenants pour former nos politiques.

Le gouvernement du Canada comprend qu'une approche solide et fondée sur les sciences pour réglementer l'industrie aquacole est essentielle et c'est pourquoi nous avons et continuerons de mener des recherches approfondies qui informent nos politiques et nos règlements.

Nous soutenons une gestion durable et responsable de nos stocks, informés par la science saine, c'est pourquoi nous avons annoncé en décembre, un ensemble d'initiatives pour assurer que notre secteur aquacole soit économiquement prospère et écologiquement viable.

Cela comprend une évaluation de la technologie de confinement fermé sur terre et en mer, et l'élaboration d'un cadre pour la gestion des risques.

Le gouvernement du Canada a également annoncé un plan de mise en oeuvre de la politique sur le saumon sauvage et nous travaillons avec la Colombie-Britannique pour aider à rétablir et protéger le saumon sauvage du Pacifique.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 22:43 et diffusé par :