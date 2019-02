Vakrangee entre dans l'histoire en décrochant le titre GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand nombre de magasins lancés simultanément le 14 janvier 2019





Lancement de 1 107 magasins NextGe n Vakrangee Kendra dans tout le pays, à la même heure et le même jour

Au total, l'entreprise a lancé plus de 3 300 magasins

Aujourd'hui, Vakrangee célèbre sa dernière prouesse qui consiste à avoir décroché le titre GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand nombre de magasins lancés simultanément. Vakrangee a annoncé qu'elle est entrée dans le GUINNESS WORLD RECORDS en ouvrant 1 107 magasins à 11 h 07, le 14 janvier 2019. Il s'agit du plus grand nombre de magasins ouverts dans le monde. Elle y est parvenue en battant le titre GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand nombre de magasins lancés simultanément, qui était détenu jusqu'alors par Xiaomi Technology India Pvt. Ltd. pour avoir lancé 505 magasins le 29 octobre 2018.

Ces 1 107 magasins faisaient partie des plus de 3 300 NextGen Vakrangee Kendras qui ont été lancés le 14 janvier 2019. Ces magasins « NextGen » (de dernière génération) offrent une gamme complète de produits et services dans les domaines de la banque, de l'assurance, des distributeurs automatiques de billets, du commerce électronique assisté, de l'administration en ligne, des services financiers et de la logistique. Ces points de vente NextGen sont répartis dans 19 États, plus de 350 districts et plus de 2 000 codes postaux dans tous le pays, 70 % d'entre eux étant installés dans des villes de niveau 5 et 6, c'est-à-dire comptant, respectivement, entre 5 000 et 9 999 habitants et moins de 5 000 habitants.

S'exprimant à ce sujet, M. Dinesh Nandwana, fondateur, promoteur et président exécutif de Vakrangee Ltd., a déclaré : « Nous sommes très heureux et enthousiastes de recevoir cette certification du GUINNESS WORLD RECORDS. Cette reconnaissance mondiale confirme notre conviction et notre engagement à l'égard du programme de transformation des Nextgen Vakrangee Kendras. Cette prouesse consistant à battre un record montre également les capacités de notre grande famille d'employés de Vakrangee, de partenaires franchisés et de fournisseurs associés ».

Vakrangee s'est fixé l'objectif d'atteindre au moins 25 000 points de vente opérationnels au cours de l'exercice 2019-2020 et de fixer la barre encore plus haut pour atteindre 45 000 points de vente pendant l'exercice 2020-2021 et 75 000 d'ici l'exercice 2021-2022.

S'exprimant à ce sujet, M. Swapnil Dangarikar, juge officiel du GUINNESS WORLD RECORDS, a déclaré : « Nous sommes ravis que Vakrangee ait établi un nouveau record mondial en lançant le plus grand nombre des magasins simultanément. Tous les points de vente ont été inaugurés collectivement, le 14 janvier 2019 à 11 h 07 du matin. »

« C'est un vrai plaisir de remettre à Vakrangee Limited un certificat pour l'obtention d'un titre GUINNESS WORLD RECORDS. Je suis heureux d'annoncer qu'ils sont désormais 'Officially Amazing[TM]' », a-t-il ajouté.

À propos de Vakrangee Limited (Code BSE : 511431) (Code NSE : VAKRANGEE)

Enregistrée en 1990, Vakrangee est la seule entreprise axée sur la technologie en Inde qui s'efforce de construire le plus grand réseau de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre » pour fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des distributeurs automatiques de billets, des assurances, des services d'administration en ligne, du commerce électronique et des services logistiques aux marchés dont les besoins sont non satisfaits. Les commerces de proximité numériques assistés sont appelés « Vakrangee Kendra » et ils servent de « guichet unique » pour l'accès à divers services et produits. Vakrangee a été à la pointe du secteur de l'inclusion financière en Inde. Elle a signé des accords « Common BC » avec plusieurs banques du secteur public pour offrir des services bancaires en temps réel à la population semi-urbaine aux besoins non ou peu satisfaits. En plus des services bancaires, les points de vente « Vakrangee Kendra » proposent également des produits d'assurance, des services de d'administration en ligne et des produits de commerce électronique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.vakrangee.in

