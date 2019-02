Les employés de Bacardi délaissent leurs ordinateurs pour déguster des cocktails dans un effort pour se rapprocher des consommateurs





Le 7 février, les employés de Bacardi à travers le monde vont activer leur notification d'absence du bureau, pour se rendre dans les destinations touristiques locales importantes des villes du monde entier, dans le cadre de la deuxième édition de l'évènement annuel, « Back to the Bar » (Retour au bar), organisé par le géant de la boisson. Coïncidant avec la Journée annuelle du fondateur de la société, « Back to the Bar » commémore le 157e anniversaire de la société familiale Bacardi, aujourd'hui la plus grande société privée de spiritueux, au monde.

Plus de 7 000 employés de Bacardi dans 130 villes du monde se rendront dans plus de 1 000 bars, sur une période de 16 heures. Conçu pour raviver l'esprit né dans les bars, de la société, et sa culture familiale, « Back to the Bar » est devenu une pierre de touche culturelle importante pour la société qui a été fondée à Cuba en 1862 et vend ses marques aujourd'hui dans plus de 170 pays à travers le monde.

« Back to the Bar » repose sur notre conviction que nos marques sont élaborées dans les bars, et non dans les salles de conseil. À l'heure où Bacardi célèbre son 157e anniversaire, il est important de renouer avec nos racines, de penser comme des fondateurs et de nous rendre dans les rues pour constater de visu comment notre entreprise, nos bars et nos consommateurs évoluent », a déclaré Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. « Pour les employés de Bacardi, aller dans les bars représente souvent plus une activité de travail que de divertissement, car nous effectuons des recherches sur le terrain, et nous endossons les rôles de vendeurs et d'influenceurs. »

Avec les tournées Back to the Bar, la société renforce sa présence sur les médias sociaux

Depuis des générations, la famille Bacardí encourage tous ses employés à penser comme des vendeurs, capables d'influencer les affaires à la base. Aujourd'hui, cette notion d'influence prend une toute nouvelle connotation et « Back to the Bar » a pour objectif de donner le champ libre aux influenceurs Instagram locaux de toute l'organisation, dans le but de générer plus de 5 000 messages uniques à partir du hashtag #BacktotheBar.

Les tendances à l'honneur avec Back to the Bar

Qu'il s'agisse de philosophies telles que « boire moins, mais mieux », des « cocktails artisanaux instagrammables » ou des formules comme « no/low is the new go-to », (les faibles consommations/consommations zéro sont la nouvelle tendance), « Back to the Bar » va permettre de mettre en lumière les tendances importantes dans le secteur des boissons, lequel continue de prospérer auprès des Millennials adultes, surnommés la génération « shaken and stirred » (secoué et mélangé), à l'avant-garde d'un nouvel âge d'or des cocktails.

« La révolution des cocktails se poursuit, car la consommation des spiritueux a atteint un niveau jusqu'ici inégalé, et les bars et les barmans sont en première ligne », a déclaré Jacob Briars, directeur mondial de la promotion chez Bacardi. « En plus de nous permettre de passer du temps avec les consommateurs, « Back to the Bar » est l'occasion de remercier les bars et restaurants qui nous soutiennent et les meilleurs barmans au monde, qui sont vraiment à la pointe de ce qui est nouveau et à venir dans notre secteur. »

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais blended WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a 157 ans à Santiago de Cuba, le 4 février 1862, l'entreprise familiale Bacardi emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère plus de 20 installations de production (dont des sites de mise en bouteilles, de distillation et de fabrication dans 11 pays), et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com, ou suivez @BacardiLimited.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 20:45 et diffusé par :