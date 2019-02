Le ministre Rodriguez a donné le coup d'envoi du Mois de l'histoire des Noirs au cours d'une activité commémorative





Le thème de la campagne du Mois de l'histoire des Noirs de cette année est « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers »

OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a été l'hôte de l'activité commémorative offerte dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs de 2019 du gouvernement du Canada, laquelle a eu lieu aujourd'hui au Centre national des Arts, à Ottawa. Ce mois est l'occasion de célébrer les réalisations remarquables des Canadiens noirs et leur apport à notre pays.

Le thème de la campagne du Mois de l'histoire des Noirs de cette année est « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers ». Tout au long du mois de février, nous rendrons hommage aux nombreux jeunes de la communauté canadienne noire qui sont une véritable source d'inspiration et qui contribuent à façonner la culture ouverte et inclusive du Canada. Nous invitons tous les Canadiens à visiter le site du Mois de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur ces jeunes Canadiens noirs inspirants ainsi que pour télécharger l'affiche officielle du Mois de l'histoire des Noirs de 2019.

Des activités organisées dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs se dérouleront tout au long du mois de février dans les communautés des quatre coins du Canada. Nous encourageons les Canadiens à célébrer les réalisations des Canadiens noirs, d'hier et d'aujourd'hui, et à reconnaître le rôle qu'ils jouent dans notre société.

Citations

« Le Mois de l'histoire des Noirs nous offre l'occasion de reconnaître l'apport des Canadiens noirs à notre pays, et d'y réfléchir. En ce mois de février, nous rendons hommage aux jeunes de la communauté noire qui nous inspirent. Je vous invite tous à découvrir et à célébrer leurs histoires d'espoir, de résilience et d'émancipation. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

En décembre 1995, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion pour désigner février comme le Mois de l'histoire des Noirs au Canada. Le gouvernement du Canada a officiellement souligné le premier Mois de l'histoire des Noirs en février 1996.

Tout au long du mois de février, on présentera des Canadiens noirs remarquables sur le site du Mois de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada et dans les médias sociaux. Dans le cadre du thème de la campagne de 2019, « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers », plusieurs jeunes Canadiens noirs remarquables seront à l'honneur.

Dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme du gouvernement du Canada, les organismes peuvent faire une demande de financement pour présenter des activités ou des projets communautaires qui contribuent à l'édification d'une société intégrée et socialement cohésive. Ceci comprend les activités du Mois de l'histoire des Noirs dans toutes les communautés du Canada.

Le budget de 2018 comprend une enveloppe de 19 millions de dollars pour s'attaquer aux défis importants et uniques auxquels font face les Canadiens noirs. De ce montant, 9 millions de dollars sont gérés par Patrimoine canadien en vue d'accroître le soutien communautaire destiné aux jeunes. Les 10 millions de dollars restants ont été attribués à l'Agence de la santé publique du Canada pour faire avancer la recherche à l'appui de programmes en santé mentale mieux adaptés à la culture des Canadiens noirs.

En 2002, le gouvernement du Canada a désigné le 27 juin comme Journée canadienne du multiculturalisme. Ce jour donne à tous les Canadiens l'occasion de célébrer l'apport des différentes communautés culturelles à la société canadienne.

On célèbre d'autres mois spéciaux au Canada, comme le Mois du patrimoine asiatique en mai.

Liens connexes

Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

Mois de l'histoire des Noirs

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 20:30 et diffusé par :