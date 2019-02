La NBA, les Raptors de Toronto et la Financière Sun Life s'unissent pour offrir le programme Basket pour le diabète au Québec





À Montréal, Longueuil et Stoneham-et-Tewkesbury, des jeunes pourront participer à un programme inspiré du basket-ball pour promouvoir un mode de vie sain et prévenir le diabète

Le Repaire jeunesse Dawson profitera d'un terrain de basket-ball entièrement rénové

MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life, la National Basketball Association (NBA), les Raptors de Toronto et les Repaires jeunesse du Canada font équipe pour offrir le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life au Québec, premier programme du genre dans la province.

Basket pour le diabète enseigne aux jeunes l'importance de mener un mode de vie sain et actif pour prévenir le diabète de type 2. C'est grâce à cette initiative que des jeunes des Repaires jeunesse de Montréal, Longueuil et Stoneham-et-Tewksbury participeront cet hiver au programme de six semaines axé sur la santé et le mieux-être.

Le lancement officiel du programme s'est déroulé aujourd'hui au Repaire jeunesse Dawson, où des jeunes de Montréal se sont engagés à relever des défis inspirés du basket-ball et axés sur l'activité physique et l'alimentation. Des renseignements, des exercices de base et des prix pour les défis réussis seront au programme chaque semaine pour encourager les jeunes à adopter de bonnes habitudes physiques et alimentaires et les sensibiliser au diabète.

L'annonce d'aujourd'hui a également permis à la Financière Sun Life et à la NBA de dévoiler un terrain de basket-ball entièrement remis à neuf au profit de la collectivité et du Repaire jeunesse Dawson. Les installations fraîchement rénovées comprennent notamment de nouveaux planchers et de nouveaux paniers. Un groupe d'employés de la Financière Sun Life ont contribué bénévolement aux travaux.

« Pour nous, à la Financière Sun Life, la vraie richesse passe par la santé et l'adoption de saines habitudes de vie. Avec le programme Basket pour le diabète, qu'on lance aujourd'hui au Québec, on poursuit nos efforts pour freiner la progression du diabète de type 2 au pays. Je suis heureux que des jeunes de Montréal, Longueuil et Stoneham-et-Tewkesbury puissent maintenant profiter de ce programme qui sera un legs inestimable pour leur futur », souligne Jacques Goulet, président de la Financière Sun Life Canada.

« L'activité physique et les saines habitudes de vie sont essentielles pour réduire les risques de maladie à long terme chez les enfants et les adolescents, indique Owen Charters, président-directeur général des Repaires jeunesse du Canada. Grâce à la générosité de la Financière Sun Life et de la NBA, nous sommes heureux d'offrir maintenant le programme Basket pour le diabète au Québec. Grâce au pouvoir du sport, ce programme, que les jeunes adorent, permet de sensibiliser plus de jeunes au diabète de type 2 et de prévenir la maladie. »

« Le basket-ball unit les membres de la collectivité, il développe des valeurs fondamentales et mène à l'adoption de saines habitudes de vie, affirme Dan MacKenzie, vice-président et directeur général de NBA Canada. Nous sommes fiers de jouer un rôle de pivot dans le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life. En mettant à profit la passion qu'ont les Canadiens de tous les âges pour ce sport, nous les sensibilisons à l'importance de la prévention en matière de santé et de l'activité physique. »

Depuis sa création en 2017, le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life a été déployé dans 29 collectivités au Canada. Ce programme s'inscrit dans l'engagement de la Financière Sun Life de soutenir des programmes de prévention et de sensibilisation axés sur la santé et le mieux-être pour bâtir des collectivités saines et durables. Le diabète de type 2 touche un grand nombre de personnes sur la planète et il entraîne des complications importantes. La Financière Sun Life s'est engagée à verser près de 25 millions de dollars à l'échelle mondiale dans des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche liés au diabète depuis 2012.

À propos de la NBA

La NBA est une organisation sportive et médiatique à l'origine de quatre ligues professionnelles : la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League, lancée en mai 2018. La NBA s'est solidement établie à l'international en présentant des matchs et des événements en 50 langues dans 215 pays et territoires, et en vendant des produits dérivés dans plus de 125 000 magasins dans 100 pays sur 6 continents. Les alignements au début de la saison 2017-18 mettaient en vedette 108 joueurs internationaux provenant d'un nombre record de 42 pays et territoires. La NBA possède un large éventail de produits numériques, dont NBA TV, NBA.com, l'application NBA App et NBA League Pass. La NBA a construit l'une des plus grandes communautés sociales au monde, avec 1,4 milliard de mentions «j'aime» et d'abonnés à travers la ligue, les équipes et les comptes des joueurs. Avec son programme NBA Cares, la ligue s'attaque à des problématiques sociales importantes en travaillant avec des organisations jeunesse reconnues qui soutiennent l'éducation, le développement de la famille et le bien-être.

À propos des Repaires jeunesse du Canada

Services axés sur la collectivité. Rapports avec des pairs et des adultes aimants. Programmes qui changent le cours d'une vie. Les Repaires jeunesse, aussi connus sous le nom de Boys and Girls Clubs, offrent des programmes et des services essentiels à plus 200 000 jeunes dans 700 communautés d'un bout à l'autre du pays. Tous ensemble, les Repaires jeunesse constituent le plus important organisme de services aux enfants et aux adolescents au Canada. En dehors des heures de classe, les Repaires jeunesse aident les enfants et les adolescents à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent accomplir et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils dont ils ont besoin pour parvenir à des résultats positifs en termes d'expression de soi, d'éducation, de mode de vie sain, d'activité physique, de santé mentale, de leadership, et bien plus. Depuis 1900, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux enfants, aux adolescents et aux familles, dans des localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. Répondre aux besoins des jeunes, c'est notre priorité. Pour en savoir plus, rendez-vous au bgccan.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @RJeunesseCAN.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme ACTION DIABÈTEMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites mettent également l'accent sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

