RIMES nomme David Brierwood au poste de premier président de son Conseil d'administration





RIMES Technologies, fournisseur de premier plan de services de données gérées et RegTech, vient de nommer David Brierwood au poste de président de son Conseil d'administration. Ancien directeur des opérations de MSCI, David, qui est membre du Conseil d'administration de RIMES depuis 2015, est la première personne à être nommée président du Conseil d'administration de la société.

Au poste de président du Conseil d'administration, David aidera à établir la direction stratégique de RIMES et à garantir une communication efficace entre le Conseil, l'équipe exécutive et les autres acteurs clé. David mettra également à profit son expertise approfondie dans le domaine de la gestion des risques et des opérations commerciales, acquise au cours d'une carrière passée auprès de certaines des principales sociétés de gestion de placement au monde.

Christian Fauvelais, PDG, président et co-fondateur de RIMES, a commenté en ces termes: "David joue un rôle important au sein de notre Conseil d'administration depuis plus de trois ans, en aidant RIMES à asseoir sa position en tant que de fournisseur de premier plan de services gérés, alors que nous avons réalisé des mesures stratégiques dans le secteur des services RegTech. Nous sommes impatients de tirer encore davantage parti de l'expertise et des compétences en leadership de David, alors que nous nous efforçons de développer une croissance durable et d'exploiter les nouvelles opportunités qu'offre le marché."

En commentaire à propos de sa nomination, David a déclaré: "RIMES a prouvé qu'elle était une société réellement novatrice, à un moment où l'industrie des services financiers traverse des profondes mutations. La société est parfaitement positionnée pour aider ses clients à se différencier par leur excellence dans le domaine de la gestion des données et à naviguer avec succès un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Je suis impatient de collaborer étroitement avec Christian et le reste du Conseil d'administration afin d'aider RIMES à tirer le maximum des opportunités qui s'offrent à elle et à créer une valeur maximale à la fois pour ses clients et pour ses actionnaires."

Pour rejoindre le Conseil d'administration de RIMES, David a quitté MSCI. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Morgan Stanley sur plus de vingt ans, dont le poste de directeur des opérations de la Division des Actions de la société, ainsi que celui de ses groupes d'investisseurs, particuliers et institutionnels, de valeurs.

À propos de RIMES

RIMES est un spécialiste primé de la gestion des données et de la conformité qui comprend véritablement les défis auxquels font face ses clients. La société dessert plus de 350 gestionnaires en investissement, fonds de pension, fonds de couverture, gestionnaires de patrimoine, banques privées, banques dépositaires et compagnies d'assurance dans 40 pays, dont 60 des 100 plus importants gestionnaires d'actifs mondiaux et 9 des 10 plus grands dépositaires en termes de total d'actifs sous gestion. www.rimes.com

