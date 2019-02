Message d'interêt public - Nous vous invitons à inspirer la réflexion sur la conception de la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada





OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - La Ville d'Ottawa, la Bibliothèque publique d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada invitent le public à inspirer la réflexion sur la conception de la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada.

Le processus d'engagement national sur la conception architecturale de l'installation se déroulera sous le titre « série Inspirez555 », pour rappeler l'adresse de l'installation. Le 555, rue Albert, qui se trouve à la lisière ouest du centre-ville d'Ottawa, à cinq quadrilatères du Parlement, donne sur la nouvelle ligne de TLR à la station Pimisi. La série Inspirez555 prévoit des ateliers de conception, des événements éphémères, des conférences d'experts, des activités, des consultations en ligne (à l'échelle locale et nationale) et un échange de connaissances avec les collectivités autochtones; toutes ces activités sont planifiées pour 2019. Les premiers ateliers de conception en personne sur les modules de l'installation sont prévus en février (cf. les détails ci-après).

Diamond Schmitt Architects et KWC Architects d'Ottawa ont été sélectionnés pour la conception de l'installation partagée. À l'occasion du premier atelier sur la conception, l'architecte de notoriété mondiale Don Schmitt expliquera au public les raisons pour lesquelles il s'agit de l'un des sites les plus captivants auxquels il a eu l'occasion de travailler.

Les participants à cet atelier seront invités à commenter les concepts préliminaires et à faire part de leurs idées pratiques sur l'aménagement éventuel de la nouvelle installation partagée sur le site. Le public aura l'occasion de prendre connaissance des tracés préliminaires, d'échanger des idées sur les moyens à prendre pour profiter le plus possible des panoramas et d'éclairer l'orientation physique du bâtiment. Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, ainsi que ceux qui ne pourront pas participer aux ateliers en personne, seront invités à y prendre part en ligne (Inspirez555.ca).

Une série de visites et d'assemblées sont prévues avec les communautés algonquines de la localité, ainsi qu'avec les communautés autochtones urbaines de la localité et dans l'ensemble du pays. Le programme des activités comprend des visites dans les communautés, des assemblées axées sur la conception, des activités d'échange de connaissances et des consultations auprès des associations autochtones nationales.

La série Inspirez555 est le plus récent programme d'engagement permanent pour cet indispensable projet de développement de la Ville et pour cette destination nationale. De 2013 à 2016, plus de 3 000 personnes ont exprimé leur avis sur les locaux et les aménagements de la nouvelle bibliothèque centrale. En 2016, dans la foulée de la décision de nouer un partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, le public a fait des commentaires sur les critères de sélection d'un site pour l'installation partagée, de même que sur sa programmation fonctionnelle.

Cette installation partagée, qui devrait ouvrir ses portes en 2024, est appelée à devenir une destination phare, en misant sur les valeurs communes des institutions partenaires. L'installation offrira une riche expérience à la clientèle grâce aux services publics de bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi qu'à des expositions et à des événements, qui mettront en lumière le patrimoine du Canada. Grâce à cette programmation et à ces services conjoints, il s'agira d'un établissement vraiment exceptionnel au Canada. Cette installation emblématique et moderne sera adaptée à l'évolution fulgurante de la technologie, à la multiplication des attentes des usagers et à l'évolution démographique.

Série Inspirez555

Phase 1 : Atelier sur la conception : Modules

Les participants seront invités à s'inscrire à l'un des deux ateliers sur la conception, qui porteront sur l'utilisation optimale du site de la nouvelle installation partagée :

le jeudi 28 février 2019 de 18 h à 21 h, Place-Jean-Pigott, hôtel de ville d' Ottawa ;

; le samedi 2 mars 2019 de 9 h à 12 h, lieu à préciser

À partir du vendredi 8 février 2019, le public sera invité à visiter le site Inspirez555.ca afin de se préinscrire à l'un de ces deux ateliers.

Consultation en ligne : Modules

Au début de mars, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes seront invités à visiter le site Inspirez555.ca afin de prendre connaissance des trois concepts présentés à l'atelier sur la conception et d'exprimer leur avis sur les meilleurs moyens à prendre pour optimiser le site de la nouvelle installation conjointe.

Consultation projetée

La série Inspirez555 se poursuivra durant toute l'année 2019, dans le cadre de trois autres phases de l'engagement portant sur différents thèmes de la conception.

Pour en savoir davantage sur l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada et sur la série Inspirez555, nous vous invitons à visiter le site Inspirez555.ca.

