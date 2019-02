Avis aux médias - Plan d'engagement pour la conception de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada





OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - C'est demain mardi 5 février 2019 que sera présenté, au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, le plan d'engagement du public pour la conception de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada.

Don Schmitt, de Diamond Schmitt Architects, le cabinet retenu en partenariat avec KWC Architects d'Ottawa pour concevoir la nouvelle installation, présentera le vaste programme d'engagement en personne et en ligne pour inspirer la conception de la nouvelle installation partagée, qui sera aménagée au 555, rue Albert à Ottawa.

Présenté sous l'appellation « série Inspirez555 », pour rappeler l'adresse de l'installation, le processus d'engagement mené à l'échelle nationale prévoit des ateliers de conception, des événements éphémères, des conférences d'experts, des activités en ligne, des consultations (locales et nationales) et un échange de connaissances avec les collectivités autochtones, tous prévus pour 2019.

Le processus d'engagement de la série Inspirez555 s'inscrit dans le cadre d'un dialogue permanent. De 2013 à 2016, plus de 3 000 personnes ont exprimé leur avis sur les locaux et les aménagements de la nouvelle bibliothèque centrale. En 2016, dans la foulée de la décision de nouer un partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, le public a commenté les critères de sélection d'un site pour l'aménagement de l'installation partagée, ainsi que de sa programmation fonctionnelle.

Date : Le mardi 5 février 2019

Heure : La séance du conseil d'administration commence à 17 h

Lieu : Salle Champlain, hôtel de ville d'Ottawa

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 16:49 et diffusé par :