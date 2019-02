Progrès réalisés concernant les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves : mise à jour de janvier 2019





OTTAWA et TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral maintient fermement son engagement à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a présenté aujourd'hui la mise à jour mensuelle concernant les progrès réalisés.

En janvier 2019, bien qu'aucun avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics n'ait été levé ou ajouté, quatre avis à court terme ont été levés avant de devenir des avis à long terme. Travailler à résoudre les avis à court terme est une partie importante des efforts globaux qui se poursuivent parallèlement à des centaines de projets d'infrastructure dans les réserves à travers le pays. Le ministère prévoit actuellement qu'au moins 15 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable supplémentaires seront levés au cours des six prochains mois.

Avis à court terme levés en janvier 2019 :

Le 7 janvier, Whitesand, en Ontario , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public d'approvisionnement en eau de Whitesand. Le canton d' Armstrong fournit les services d'eau à Whitesand, dans le cadre d'un accord de service municipal. L'avis était en place depuis mai 2018 et a été levé lorsque la ville a embauché avec succès un opérateur qualifié et certifié et que des analyses de l'eau régulières ont pu reprendre.

, a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public d'approvisionnement en eau de Whitesand. Le canton d' fournit les services d'eau à Whitesand, dans le cadre d'un accord de service municipal. L'avis était en place depuis mai 2018 et a été levé lorsque la ville a embauché avec succès un opérateur qualifié et certifié et que des analyses de l'eau régulières ont pu reprendre. Le 11 janvier, Sucker Creek, en Alberta , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système semi-public d'approvisionnement en eau sur le territoire visé par le Traité n o 8. L'avis était en place depuis novembre 2018 et a été levé après que la citerne a été nettoyée et désinfectée.

, a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système semi-public d'approvisionnement en eau sur le territoire visé par le Traité n 8. L'avis était en place depuis novembre 2018 et a été levé après que la citerne a été nettoyée et désinfectée. Le 18 janvier, la Nation crie d'Enoch #440, en Alberta , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public d'approvisionnement en eau d'Enoch mis hors service. L'avis était en place depuis novembre 2018 et a été levé après un entretien visant à corriger la perte de pression dans le système de distribution.

, a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public d'approvisionnement en eau d'Enoch mis hors service. L'avis était en place depuis novembre 2018 et a été levé après un entretien visant à corriger la perte de pression dans le système de distribution. Le 4 janvier, Canim Lake , en Colombie-Britannique, a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système d'approvisionnement en eau de la communauté de Canim Lake Ouest. L'avis était en place depuis septembre 2018 en raison de préoccupations lors de l'installation de nouvelles conduites d'eau et d'une station d'épuration. L'avis a été levé une fois que la désinfection et le rinçage du système d'alimentation en eau ont été effectués et que des échantillons ont montré des résultats satisfaisants.

Depuis novembre 2015, 78 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des systèmes publics d'approvisionnement en eau dans les réserves ont été levés. Les travaux sont déjà en cours pour mettre fin aux 62 avis à long terme restants et empêcher que des avis à court terme ne deviennent des avis à long terme.

Citations

« Certains mois afficheront des progrès plus importants que d'autres, alors que nous nous employons à éliminer tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les systèmes publics d'approvisionnement en eau dans les réserves d'ici mars 2021. Cependant, lever des avis à court terme avant qu'ils ne deviennent des avis à long terme est un élément important du travail en cours, et je suis heureux que quatre avis à court terme aient été levés en janvier. Il reste encore beaucoup de travail à faire et les progrès peuvent être suivis sur le site www.canada.ca/eau-dans-reserves. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Le nombre d'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des systèmes publics dans les réserves a diminué pour passer de 105 en novembre 2015 à 62 au 31 décembre 2018, après qu'on ait levé 78 de ces avis, ajouté 36 avis et désactivé un avis. En collaboration avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021. Depuis novembre 2015, 116 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable, dont la durée variait de 2 à 12 mois, ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Le budget de 2016 prévoyait des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a investi 49,1 millions de dollars de plus sur trois ans en vue d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre.

Le budget de 2018 prévoit un montant supplémentaire de 172,6 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la levée des avis sur la qualité de l'eau potable et veiller à ce que davantage de projets d'infrastructure puissent être réalisés avant 2021. Le budget de 2018 propose également un appui pour la réparation des systèmes d'approvisionnement en eau qui présentent un risque élevé, des initiatives en matière de recrutement, de formation et de maintien des effectifs, et l'établissement de modèles novateurs de prestation de services gérés par les Premières Nations.

