Ouverture du Royalton Suites Cancun sur la célèbre rue principale de Cancún





TALLAHASSEE, Floride, 04 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Royalton Suites Cancun Resort & Spa , le plus récent ajout à la chaîne d'hôtels en pleine expansion Royalton Luxury Resorts, a ouvert ses portes le 1er février dernier. Situé dans la zone hôtelière animée, l'une des destinations vacancières névralgiques des Caraïbes, le Royalton Suites Cancun tout inclus offre un service All-In Luxury® exceptionnel, une architecture élégante, sept restaurants sans réservation , un Royal Spa de classe mondiale et le tout premier SkyClub réservé aux adultes, proposant une piscine, un bar et un restaurant sur le toit.



Ce spectaculaire centre de villégiature tout inclus compte 180 suites de luxe allant de la suite junior de luxe standard à la suite du président de luxe Diamond Clubtm à quatre chambres. Chaque chambre spacieuse et élégante met à la disposition des clients des commodités haut de gamme, comme le DreamBedtm signature de Royalton, des douches à effet pluie de type spa et des vues panoramiques à 360° sur le littoral et la rue principale de Cancún.

Les familles peuvent profiter d'une sélection unique de commodités; entre autres, un terrain de jeu aquatique, un Kids Club, des sports nautiques non motorisés, des divertissements nocturnes et une section distincte du buffet servant des mets adaptés aux enfants. En plus du programme tout inclus exhaustif, les adultes sont invités à découvrir le tout premier SkyClub de Royalton . Le SkyClub exclusif propose une piscine, des cabanas élégantes, un restaurant de cuisine moderne et une boîte de nuit surélevée avec vue panoramique inégalée, le tout, sur le toit. En guise d'offre de lancement, l'entrée au SkyClub et des options d'un menu de bar sélectionné sont incluses en février. À compter du 1er mars, l'entrée au SkyClub sera comprise pour les clients du Diamond Club. Tous les autres clients de Royalton bénéficieront d'un tarif réduit et d'un accès à de la nourriture et à des boissons de qualité supérieure.

Le concept All-In Luxury ® (luxe sans réserve) du Royalton Suites Cancun est consacré à offrir aux clients des vacances uniques, combinant la culture mexicaine avec un produit unique de luxe, un service exceptionnel et une attention incroyable aux détails. Pour vivre une meilleure expérience, les clients du Royalton Suites Cancun peuvent choisir de surclasser leur séjour au Diamond Clubtm pour profiter d'un service haut de gamme comprenant des majordomes privés, une section de plage privée, un espace piscine réservé et l'accès au salon Diamond Clubtm. Avec tout cela et plus encore, un séjour au Royalton Suites Cancun assure des vacances parfaites au paradis.

Pour une durée limitée, économisez jusqu'à 70 % sur les réservations pour certaines dates de voyage grâce à une offre Web exclusive en visitant le www.royaltonresorts.com .

À propos des Royalton Luxury Resorts

Étant l'élégance moderne même, les primés Royalton Luxury Resorts , une marque de Blue Diamond Resorts, offrent des vacances All-In Luxury® à certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, comme la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique et Cuba. Bénéficiant d'une panoplie de commodités de classe mondiale, y compris le lit de luxe haut de gamme DreamBedtm fait à la main, un nombre illimité de restaurants de luxe sans réservation, la connexion All-In Connectivitytm avec accès Wi-Fi et appels interurbains gratuits dans la chambre, la Sports Event Guaranteetm et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu'aux couples grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents offertes sans frais supplémentaires, ainsi qu'aux chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants. Les Royalton Luxury Resorts ont élargi leur offre d'expériences de vacances haut de gamme et élégantes avec l'ajout de deux nouveaux centres, le Royalton Suites Cancun, et ouverture prochaine, Royalton Antigua Resort & Spa.

