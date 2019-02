Deuxième groupe d'opposition - Modifications aux mandats des porte-parole





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, a apporté quelques ajustements à la répartition des dossiers de porte-parole, à la veille du début de la session parlementaire.

EN BREF

Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé, sera porte-parole en matière de culture et de communications;

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, devient porte-parole en matière de langue française;

Harold LeBel , député de Rimouski , portera les dossiers du développement régional et de la ruralité;

, député de , portera les dossiers du développement régional et de la ruralité; Martin Ouellet , député de René-Lévesque, sera quant à lui responsable des enjeux touchant le travail.

« Les deux députés nouvellement élus de notre formation politique, Méganne Perry Mélançon et Joël Arseneau, auront davantage de responsabilités, ayant rapidement prouvé leur valeur et leur capacité à défendre les dossiers qu'on leur confie. La culture, les communications et la langue française sont des domaines de première importance au Parti Québécois; nous leur associons aujourd'hui des porte-parole on ne peut plus vigilants et dynamiques, qui n'hésiteront pas à monter au créneau pour faire valoir nos points de vue », a d'abord indiqué le chef parlementaire.

« Harold LeBel prend la relève des dossiers du développement régional et de la ruralité. Il a d'ailleurs déjà fait une première proposition en lien avec ceux-ci, lors de notre caucus présessionnel, afin de répondre à la pénurie de main-d'oeuvre et d'inciter les aînés à demeurer sur le marché du travail, deux enjeux majeurs dans nos régions. Enfin, Martin Ouellet sera dorénavant responsable des dossiers en lien avec le travail; c'est un domaine qu'il connaît bien et pour lequel son expertise sera mise à profit », a ajouté Pascal Bérubé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

