Kraken fait l'acquisition du fournisseur d'indices et gestionnaire de la plateforme d'échange de produits dérivés cryptographiques Crypto Facilities pour un montant à neuf chiffres





Kraken, considérée invariablement comme la bourse d'actifs numériques la plus sécurisée1 et le chef de file du secteur en termes de volumes en euros depuis 2013, a annoncé aujourd'hui avoir acquis le fournisseur d'indices et gestionnaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies réglementée de premier rang Crypto Facilities. Ce rapprochement signe l'avènement d'un nouveau leader international dans le domaine des transactions de cryptomonnaies au comptant et à terme.

Crypto Facilities, dont le siège social se situe à Londres, propose, aux particuliers et aux clients institutionnels, des transactions transparentes et sécurisées portant sur une série de produits dérivés cryptographiques, et ce, 24 h/24 et 7 j/7. Pionnière du secteur, l'entreprise fut la première entité réglementée à admettre aux négociations des contrats à terme sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple XRP, le Litecoin et le Bitcoin Cash. La société est également le principal fournisseur d'indices dédiés aux cryptomonnaies ; c'est elle qui calcule et gère le taux de référence CME CF Bitcoin qui alimente les contrats à terme sur le Bitcoin de CME Group. Ses utilisateurs apprécient le haut niveau d'intégrité et la faible latence du marché mis à disposition par Crypto Facilities sous la surveillance réglementaire de l'Autorité de bonne conduite financière britannique.

L'acquisition de Crypto Facilities renforce la volonté de Kraken de satisfaire la demande des clients en produits et services novateurs capables de compléter son activité principale de fournisseur de services de bourse au comptant et de transactions de gré à gré haut de gamme. Les clients admissibles de Kraken auront accès à des contrats à terme sur six paires de cryptomonnaies2, ce qui constitue un mode d'échange et de couverture des positions en cryptomonnaies extrêmement efficace, quel que soit le contexte économique.

Plébiscitée dans plus de 190 pays par plus de quatre millions de clients, dont des professionnels, des institutions et diverses instances, Kraken propose des transactions continues portant sur 20 actifs numériques et plus de 70 paires de devises. L'entreprise met également à disposition les outils graphiques, de négociation et de traçage de portefeuille les plus développés et appréciés du secteur grâce à Cryptowatch.

« Je suis plus que ravi d'accueillir l'équipe de Crypto Facilities au sein de la famille Kraken », a affirmé Jesse Powell, PDG de Kraken. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de présenter ces contrats à terme et produits indiciels de premier plan aux clients admissibles. Au cours des prochains mois, nos équipes continueront à optimiser et à consolider ces offres. Nous réservons de magnifiques surprises aux courtiers et clients institutionnels en 2019. »

Timo Schlaefer, PDG et fondateur de Crypto Facilities, a déclaré : « Développer la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus conviviale, puissante et sophistiquée du secteur a été notre mission. Associer nos forces à celles de Kraken nous permettra d'innover en créant la prochaine génération de produits et de dynamiser considérablement la valeur que nous sommes capables d'apporter à nos clients. »

Le siège social de Crypto Facilities demeurera à Londres et pourra par conséquent continuer à bénéficier de la surveillance réglementaire de l'Autorité de bonne conduite financière britannique, l'un des régulateurs les plus axés sur l'innovation et l'anticipation au monde. Ce choix reflète par ailleurs l'engagement de Kraken vis-à-vis du Royaume-Uni et de sa promotion en tant que premier centre dédié à la finance et à la cryptomonnaie en Europe.

Cette acquisition pour un montant à neuf chiffres est la plus importante pour Kraken à ce jour, et l'une des plus chères jamais réalisées dans le secteur. Les acquisitions précédentes de Kraken avaient eu pour objets les bourses de bitcoins notables que sont Coinsetter, Cavirtex et CleverCoin, mais aussi le service de financement de portefeuille primé Glidera et la plateforme très appréciée d'outils graphiques multiproduits, de transactions et de traçage de portefeuilles Cryptowatch.

- Fin -

À propos de Kraken

Kraken, dont le siège social se situe à San Francisco, est la bourse de bitcoins internationale la plus importante au monde en termes de liquidités et de volumes d'euros. Les clients de Kraken effectuent également des transactions en dollars américains, dollars canadiens, livres britanniques, yens japonais et d'autres devises numériques sur une plateforme invariablement considérées par les médias indépendants comme la bourse de bitcoins la plus optimale et sécurisée.

Fondée en 2011, Kraken fut la première bourse de bitcoins dont les données de marché furent affichées dans le terminal Bloomberg, la première à réussir un audit de preuve de réserves vérifiable de façon cryptographique et l'une des premières bourses à proposer des opérations de marge en bitcoins adossées.

Plus de quatre millions de courtiers, d'institutions et d'instances diverses à travers le monde font confiance à Kraken. L'entreprise affiche un volume de transaction d'environ 90 milliards de dollars pour l'année 2018 alors que son centre de transactions de gré à gré haut de gamme a géré des opérations pour un montant excédant deux milliards de dollars. Depuis 2016, Kraken a acquis les bourses de bitcoins notables que sont Coinsetter, Cavirtex et CleverCoin, mais aussi le service de financement de portefeuille primé Glidera et la plateforme très appréciée d'outils graphiques multi-produits, de transactions et de traçage de portefeuilles Cryptowatch, renforçant ainsi son rayonnement international.

Kraken bénéficie du soutien d'investisseurs parmi lesquels figurent entre autres Hummingbird Ventures, Blockchain Capital et Digital Currency Group. Pour de plus amples informations relatives à Kraken, veuillez vous rendre sur https://www.kraken.com.

À propos de Crypto Facilities

Crypto Facilities est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de rang international proposant, aux particuliers et aux clients institutionnels, des transactions réglementées, transparentes et sécurisées sur les produits dérivés 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/365. L'entreprise fut la première entité réglementée à offrir des contrats à terme sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple XRP, le Litecoin et le Bitcoin Cash. La société est également le principal fournisseur d'indices dédiés aux cryptomonnaies ; c'est elle qui calcule et gère le taux de référence CME CF Bitcoin qui alimente les contrats à terme sur le Bitcoin de CME Group. Fondée en 2015 et basée à Londres, Crypto Facilities Ltd est agréée et réglementée par l'Autorité de bonne conduite financière britannique (FRN : 757895). Pour de plus amples informations relatives à Crypto Facilities, veuillez vous rendre sur https://www.cryptofacilities.com.

1 https://icorating.com/report/exchange-security-report-v-20-update

https://www.group-ib.com/resources/threat-research/cryptocurrency-exchanges.html

https://blog.cer.live/analytical-assessments/top-100-exchanges

2 XBT:USD, ETH:USD, LTC:USD, BCH:USD, XRP:USD et XRP:XBT

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 16:05 et diffusé par :