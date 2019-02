Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale





La FCCQ rappelle les priorités des entreprises

MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À la veille de la rentrée parlementaire à Québec, les enjeux de main-d'oeuvre restent au coeur des préoccupations des entreprises québécoises, alors que la pénurie de travailleurs continue d'avoir un impact sur le développement économique du Québec, affirme la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« La Grande corvée annoncée récemment devra répondre rapidement au besoin d'accompagnement des employeurs », explique Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Le gouvernement devra aussi agir pour permettre un meilleur arrimage entre les besoins de main-d'oeuvre des entreprises et l'immigration, incluant l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants. La refonte de la grille de sélection et le recrutement direct doivent être mis en oeuvre sans attendre, malgré les dossiers en attentes de traitement. »

Plusieurs autres dossiers doivent aussi être abordés avec vigilance, pour éliminer certaines incertitudes, dont les clauses grand-père en matière de disparité de traitement. « Avant de faire quelques changements que ce soit, nous invitons les élus à écouter les employeurs qui sont directement sur le terrain, pour identifier convenablement les impacts sociaux et économiques d'une telle réforme », ajoute Stéphane Forget.

Cette recommandation vaut aussi pour le règlement sur les agences de placement et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, en vue d'un encadrement qui n'irait pas en contradiction avec le modèle d'affaires. De même, un important bassin de travailleurs potentiels, les travailleurs expérimentés, devrait pouvoir bénéficier de mesures fiscales et administratives supprimant les freins à leur maintien en emploi, s'ils le souhaitent.

Des interventions ciblées pour assurer le développement économique partout au Québec

« Il importe de déposer les nombreux projets de règlement concernant la Loi sur la qualité de l'environnement, reportés l'été dernier, non seulement pour permettre aux entreprises de planifier correctement leurs travaux, mais aussi pour réduire les délais administratifs », poursuit Stéphane Forget. « Dans un même ordre d'idées, les modifications promises à la gestion du Fonds vert doivent être connues rapidement, afin de permettre l'atteinte des objectifs en transition énergétique. »

En ce sens, la FCCQ encourage le gouvernement à mettre en place des mesures qui favorisent l'intensité technologique des entreprises, pour améliorer leur productivité et contribuer à atténuer les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre. « Le contexte réglementaire québécois doit donner une plus grande place encore à l'innovation », ajoute Stéphane Forget. Par exemple, les règles d'octroi des contrats publics devraient tenir compte des concepts et solutions novatrices par les entreprises québécoises.

Enfin, le gouvernement doit poser des gestes concrets visant à développer les régions du Québec, entre autres par l'accès à Internet haute vitesse partout sur le territoire. « Il est de plus essentiel que les prochains gestes posés par le gouvernement permettent aux entreprises de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique du Québec et de toutes les régions. Ainsi, grandes entreprises et PME pourront rayonner et faire rayonner le Québec », conclut Stéphane Forger.

