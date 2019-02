Corsair Infrastructure Partners annonce le rachat par le groupe Vantage Airport d'un nouveau fonds





Corsair Infrastructure Partners (« CIP »), l'entreprise d'investissement mondial pour les infrastructures de Corsair Capital (« Corsair »), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un nouveau fonds créé et géré par CIP suite au rachat de la totalité du groupe Vantage Airport (« Vantage ») de Gateway Infrastructure Investments (« Gateway »), un autre fonds géré par CIP.

Ce nouveau fonds CIP est un partenariat perpétuel à durée indéterminée, capitalisé par des investisseurs institutionnels de grande qualité à long terme. La transaction dote Vantage d'une structure de propriété forte et stable et lui offre la possibilité d'obtenir des capitaux lui permettant de saisir toutes les opportunités en matière de développement, de gestion et d'investissement dans les aéroports et infrastructures connexes à l'échelle mondiale. Ce rachat crée également un évènement attrayant pour Gateway, propriétaire de Vantage depuis 2008.

Hari R. Rajan, directeur général de Corsair, à la tête de CIP et directeur principal de Vantage, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir créé un nouveau véhicule d'investissement perpétuel pour détenir Vantage. Alors que le statut de Vantage en tant que société de portefeuille CIP en propriété exclusive n'est pas modifié, le nouveau fonds procurera à Vantage un alignement supérieur des actionnaires à long terme et offrira à nos investisseurs une plateforme leur permettant de déployer des capitaux supplémentaires considérables pour prendre en charge les projets de Vantage. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec la talentueuse équipe de Vantage car elle joue un rôle de premier plan sur le marché en matière de transformation du secteur aéroportuaire aux États-Unis et ailleurs ».

George H. Casey, président et CEO de Vantage, a déclaré ce qui suit : « Cette nouvelle structure de fonds nous donnera la flexibilité et la puissance de feu requises permettant de saisir toutes les nouvelles opportunités commerciales répondant à nos plans de croissance stratégiques. Nous sommes fiers de nos relations suivies avec CIP et de nos réalisations à ce jour, et sommes impatients, avec l'appui de CIP, de continuer à appliquer nos trois piliers : les personnes, la performance et le lieu, pour que nos activités atteignent le niveau supérieur ».

À propos de Vantage Airport Group

Vantage Airport Group est un développeur, gestionnaire et investisseur privé dans les aéroports, avec des antécédents dans plus de 30 aéroports dans le monde. Le réseau actuel de la société comprend 10 aéroports, allant des petites destinations aux grandes villes du Canada, des États-Unis, de la Jamaïque, des Bahamas et de Chypre. Le portefeuille de Vantage comprend deux grands projets à New-York : le réaménagement et la gestion du terminal B de l'aéroport de LaGuardia et le partenariat de la société avec Jet Blue Airways pour le réaménagement et la gestion prévus pour les terminaux 6 et 7 de l'aéroport international JFK. Vantage fondée en 1994 est une filiale de l'Autorité aéroportuaire de Vancouver et est aujourd'hui entièrement contrôlée par des fonds gérés par Corsair Infrastructure Partners. La société possède des bureaux à Vancouver, New-York, Chicago et Denver.

À propos de Corsair Capital et Corsair Infrastructure Partners

Fondé en 1992, Corsair Capital est l'un des principaux spécialistes mondiaux en investissement. Corsair dispose d'une plateforme de capital-investissement très réputée ayant investi dans la quasi-totalité des sous-secteurs du domaine des services financiers, notamment dans la gestion de patrimoine et d'actifs, les technologies de paiement et financières, les services, l'assurance, les banques et le financement spécialisé. Depuis sa création, le cabinet a permis l'investiment ou le co-investissement à hauteur de 8 milliards de dollars d'investissements privés en capital. La société possède une entreprise mondiale de parrainage et de gestion d'investissements des infrastructures, Corsair Infrastructure Partners, créée en 2015, qui gère un fonds pour l'infrastructure de 2,9 milliards de dollars. Pour plus d'informations sur les partenaires d'infrastructure de Corsair, rendez-vous à l'adresse suivante : www.corsair-infrastructure.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

