Annonce des engagements et initiatives issus du 2e Sommet Socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 26 janvier dernier avait lieu à l'Université de Montréal le 2e Sommet Socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires. Plus de 200 participants ont pu échanger autour d'enjeux en matière d'éducation, de l'emploi, de la justice et de la santé.

Le Sommet a convenu de :

Travailler à la mise sur pied d'un observatoire sur les questions et enjeux relatifs aux communautés noires. Publier annuellement un répertoire d'initiatives porteuses qui ont été réalisées dans les communautés noires. Publier le dernier samedi du mois de janvier un classement sectoriel des municipalités, des organismes publics et parapublics en matière d'intégration effective des communautés noires. Ce classement s'inscrit dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Dans une perspective d'amélioration continue, chaque secteur sera évalué au moins 2 fois d'ici 2025. Faire connaître devant les instances onusiennes, les zones d'améliorations, les obstacles et les avancées réalisées au Québec et au Canada en conformité avec nos engagements contenus dans la résolution unanimement approuvée concernant la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024.

Aussi, le Sommet donnera suite à l'interpellation, d'un jeune étudiant en soins infirmiers et appuyée par les participants, sur la réussite des étudiantes et étudiants noirs dans le domaine de la santé et particulièrement dans le programme collégial des soins infirmiers.

Enfin, le SdesJ portera devant les autorités gouvernementales et interpellera l'ensemble des élus.es en lien avec les enjeux présentés et documentés lors du dernier Sommet.

A propos du SdesJ : Initié par une trentaine d'acteurs, d'organismes communautaires et d'associations actifs sur le terrain, Le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires(SdesJ) est un réseau novateur qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

English version : www.sdesj.org

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 14:37 et diffusé par :