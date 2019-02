Pour le premier semestre 2019, Xpress Money cherche à doubler les opérations de ses portefeuilles mobiles en Afrique





Cette société de transfert d'argent a connu une croissance record de 37 % de ses virements vers les portefeuilles mobiles en Afrique

Alors que l'Afrique continue de réaliser ses transactions principalement en espèces, on sait également que le segment des portefeuilles mobiles prend de l'ampleur d'année en année. Compte tenu du rythme auquel le segment se développe, il est raisonnable de penser que, dans les années à venir, l'économie de l'Afrique sera axée sur l'argent mobile. D'après l'enquête sur l'inclusion financière réalisée par la Base de données Global Findex de la Banque mondiale en 2017, 21 % des adultes de la région avaient un compte d'argent mobile, soit un taux près de deux fois supérieur à celui de 2014, et probablement le plus élevé de toutes les régions du monde.

L'argent mobile a permis l'inclusion financière en Afrique, et joue un rôle vital dans l'offre de solutions financières aux populations en leur donnant accès à leur argent ; un droit dont des millions de personnes étaient privées en raison d'une mauvaise infrastructure financière. La commodité et la sécurité de ce service ont fait augmenter la demande en prestations basées sur l'argent mobile. La société mondiale de transferts monétaires Xpress Money, qui fait partie du réseau de marques Finablr, a enregistré une croissance record de 37 % des crédits sur les portefeuilles mobiles en Afrique l'année dernière, et prévoit une tendance similaire cette année encore.

Xpress Money a tiré parti du fait que plus de la moitié des services d'argent mobile dans le monde se trouvent en Afrique. Alors que la technologie de l'argent mobile a commencé à se développer avec M-Pesa en Afrique de l'Est, ce sont aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud qui sont les puissants bastions des services d'argent mobile. En plus du Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Nigeria et le Zimbabwe sont quelques-uns des autres marchés importants de l'argent mobile en Afrique. En tirant profit de notre présence sur le continent, nous avons noué des liens avec des fournisseurs de services de télécommunications afin de pouvoir élargir notre réseau de portefeuilles mobiles en 2019. Nous sommes sur le point de lancer des services de portefeuille mobile dans quelques autres pays, et dans le courant du premier semestre de cette année, nous souhaiterions doubler le nombre de pays figurant dans notre base actuelle de portefeuilles mobiles », a déclaré Sudhesh Giriyan, Directeur des opérations de Xpress Money.

L'essor des portefeuilles mobiles est intrinsèquement lié à l'augmentation du nombre de téléphones portables bon marché sur le continent africain. Le téléphone mobile donne accès à tout un éventail de services financiers tels que les paiements, l'épargne, les prêts, etc. McKinsey estime qu'en Afrique, 100 millions de clients utilisent les services financiers sur mobile (SFM), générant ainsi des transactions d'une valeur de 2,1 milliards de dollars. L'Afrique est en tête du secteur des services financiers sur mobile, et le nombre de personnes adoptant l'argent mobile ne cesse d'augmenter.

L'impact social et financier des portefeuilles mobiles a permis aux gens de mieux canaliser leur épargne, de supporter les revers financiers et d'avoir accès à des services financiers structurés. Les services de portefeuille mobile ont été une passerelle vers l'inclusion financière en Afrique. Fondée en 1999, Xpress Money est l'une des marques de transfert d'argent les plus fiables au monde. Elle est présente dans plus de 160 pays au travers de partenariats, et dispose d'un réseau de plus de 160 000 points de service. La marque élève constamment la barre en accélérant son empreinte sur les envois de fonds, en intégrant de nouveaux pays et en collaborant avec d'importants fournisseurs de télécommunications pour accéder à des plateformes de services innovantes à travers l'Afrique.

Le nombre de clients à la recherche des portefeuilles mobiles dépasse de loin ceux accédant aux autres services. On peut dire avec assez de certitude que le portefeuille mobile est le service de prédilection du client africain, et que Xpress Money fait partie intégrante du paysage dynamique des portefeuilles mobiles du continent.

