Trame verte et bleue du Grand Montréal - Lancement des travaux d'un tronçon de la piste cyclable Les Moulins d'en Haut





SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Les Plaines et adjointe parlementaire de la ministre de la Justice (volet protection des consommateurs), Mme Lucie Lecours, le président de la Commission de l'aménagement à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), M. Jérôme Normand, ainsi que le maire de la Ville de Sainte?Anne?des?Plaines, M. Guy Charbonneau, ont procédé au lancement des travaux d'aménagement d'un tronçon de la piste cyclable Les Moulins d'en Haut. Ces travaux bénéficient d'une contribution financière de plus de 5 M$ octroyée à parts égales par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Communauté métropolitaine de Montréal. De son côté, la Ville de Sainte?Anne?des?Plaines a investi plus de 2,5 M$.

Ces travaux s'inscrivent dans le projet de la piste cyclable Les Moulins d'en Haut, un sentier long de 21 kilomètres qui reliera Blainville à Terrebonne, en passant par Sainte-Anne-des-Plaines. Cette nouvelle installation donnera aux citoyens l'accès à des milieux naturels exceptionnels en plus de mettre en valeur les paysages agricoles et urbains de la région. Les travaux devraient être complétés vers la fin de l'année 2019.

Ce nouveau tracé fait partie du Réseau vélo métropolitain de la CMM, qui vise à doter la grande région métropolitaine d'un lien cyclable structurant. Long de plus de 1 725 km, ce réseau a pour objectif de bâtir des voies cyclables accessibles, conviviales et connectées pour les citoyens du Grand Montréal.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir ce projet qui s'inscrit dans notre volonté de voir se développer des projets bénéficiant tant aux citoyens de la grande région de Montréal qu'aux visiteurs. Cette piste cyclable est aussi l'occasion pour les amateurs de plein air de profiter d'un décor incroyable mettant en valeur notre patrimoine naturel, conformément aux objectifs de la Trame verte et bleue du Grand Montréal », a indiqué Mme Lucie Lecours, au nom de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

« La CMM salue l'initiative de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui, par ce projet, contribue à mettre en valeur ses plus beaux atouts. Ce tronçon cyclable permettra aux citoyens d'avoir accès à des points de vue extraordinaires, notamment au coeur des zones humides qu'il traverse. Nous reconnaissons à cet effet le travail important réalisé afin de limiter au maximum les impacts du sentier cyclable sur les milieux fragiles, tout en donnant un accès privilégié aux citoyens à des écosystèmes et à des paysages uniques », a mentionné le président de la Commission de l'aménagement à la CMM, M. Jérôme Normand.

« La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de voir ce projet se concrétiser au bénéfice de nos citoyens autant que des visiteurs venant de partout. La piste cyclable Les Moulins d'en Haut, qui traversera notre noyau villageois patrimonial, fera aussi découvrir aux cyclistes nos paysages d'une beauté exceptionnelle ainsi que les joyaux de biodiversité qui bordent ce parcours », a précisé M. Guy Charbonneau, maire de Sainte?Anne?des?Plaines.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la mise en place de la Trame verte et bleue (TVB) permettra aux citoyens et aux visiteurs de profiter des milieux naturels protégés de plus en plus accessibles et nombreux à l'échelle du Grand Montréal, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus. Favorisant le transport actif, la Trame verte et bleue intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, renforçant ainsi l'attractivité du Grand Montréal. Le Réseau vélo métropolitain, qui vise à bâtir un vaste réseau cyclable sur le territoire du Grand Montréal, constitue l'une des composantes de la TVB. À terme, cette trame permettra d'atteindre l'objectif de protection de 17 % de la superficie totale du territoire de la Communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal : www.cmm.qc.ca

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 14:00 et diffusé par :