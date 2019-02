Billet de LOTTO 6/49 gagnant de 33,3 millions de dollars vendu à Owen Sound





TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Ontariens, vérifiez vos billets de LOTTO 6/49! Un billet de LOTTO 6/49 gagnant du gros lot de 33 396 099,00 $ du tirage du samedi 2 février 2019 a été vendu à Owen Sound.

Le tirage a fait quelques autres grands gagnants dans la province :

Un billet gagnant d'un lot garanti de 1 million de dollars a été vendu à Sudbury .





a été vendu à . Un billet gagnant de ENCORE, d'une valeur de 100 000 $, a été vendu dans la région d' Orillia .

Les joueurs de loterie peuvent vérifier leurs billets à la page Numéros gagnants sur OLG.ca ou à l'aide de l'appli Loterie OLG.

Depuis le lancement de LOTTO 6/49 en juin 1982, les joueurs de cette loterie en Ontario ont gagné plus de 12,4 milliards de dollars en lots, dont 1 366 gros lots et 264 lots garantis de 1 million de dollars.

Le prochain tirage de LOTTO 6/49 aura lieu le mercredi 6 février 2019. Le gros lot est estimé à 5 millions de dollars et il y aura tirage d'un lot garanti de 1 million de dollars.

Les joueurs ont jusqu'à 22 h 30 pour acheter des billets pour le tirage de cette soirée chez les détaillants d'OLG agréés ou en ligne à PlayOLG.ca.

Des gagnants à chaque tournant

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

Misez sur des connaissances

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1-888-230-3505

