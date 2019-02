IIJ choisit Synacor et déploie les services de messagerie et de collaboration Zimbra dans le cloud pour des millions d'utilisateurs au Japon





Synacor Inc. (NASDAQ : SYNC) a annoncé aujourd'hui qu'Internet Initiative Japan, Inc. (IIJ, NASDAQ : IIJI) avait sélectionné la plateforme Zimbra et avait fait appel à l'expertise en cloud computing de Synacor pour livrer des services de messagerie et de collaboration mis à niveau aux clients des fournisseurs de services Internet (FSI) au Japon. Le déploiement initial concernant un important FSI implique plus de trois millions de consommateurs. La nouvelle solution hébergée est basée sur Zimbra, plateforme logicielle de messagerie et de collaboration de Synacor très appréciée à l'échelle mondiale.

« Le statut de Zimbra en tant que plateforme de messagerie et de collaboration de classe mondiale, et l'expérience de Synacor dans le domaine de la mise en oeuvre et de l'exploitation de services de messagerie à grande échelle, en font un partenaire idéal pour créer cette offre de services innovante », a déclaré M. Masakazu Tachikui, directeur général, Division Cloud, IIJ. « Nous nous rendons compte qu'il existe une excellente opportunité pour fournir des services de messagerie et de collaboration inégalés, afin de répondre aux besoins d'une clientèle diverse et de plus en plus vaste, en proposant des services impeccables aux FSI et aux opérateurs de câble. »

IIJ va migrer trois millions de boîtes aux lettres électroniques à partir d'un déploiement actuel hébergé sur place vers un nouvel environnement d'hébergement à la pointe du progrès. Synacor octroiera une licence Zimbra 8.8 à IIJ, offrira des services complets pour assurer une migration sans accrocs à faible incidence au niveau des utilisateurs, et préparera une plateforme agile pour pouvoir mettre rapidement et facilement en place de nouvelles versions au rythme de l'évolution rapide du marché.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec IIJ, fournisseur de solutions en tête du marché, pour apporter notre fonctionnalité de messagerie et de collaboration à des millions d'utilisateurs au Japon », a déclaré Himesh Bhise, PDG de Synacor. « Zimbra continue de renforcer sa réputation en tant que plateforme de collaboration flexible et avérée dans le cloud, dotée d'une ensemble complet de fonctionnalités. »

À propos de la messagerie et de la collaboration selon Zimbra

Zimbra, produit Synacor, est une plateforme de messagerie et de collaboration qui comprend des contacts, un calendrier, des tâches, la messagerie instantanée et le partage de fichiers, ainsi que des ajouts tels que la vidéoconférence, la création de documents et le stockage de fichiers. Zimbra optimise des centaines de millions de messageries dans plus de 160 pays avec plus de 1 900 partenaires qui le proposent. Les entreprises, les gouvernements et les prestataires de services font confiance à Zimbra.

Zimbra peut être déployé sur site, dans le cloud ou en tant que service hybride. Le Réseau des prestataires de solutions professionnelles Zimbra l'offre en tant que service hébergé. Synacor exploite une solution clé en main, entièrement hébergée et gérée, monétisée, à l'intention des prestataires de services.

Pour savoir comment devenir un partenaire de distribution Zimbra, visitez le site https://www.zimbra.com/partners/become-partner/.

À propos de Synacor

Synacor (Nasdaq : SYNC) est le partenaire de confiance du développement technologique, de services multiplateformes et des recettes pour les fournisseurs vidéo, Internet et de communication, les fabricants d'appareils, les gouvernements et les entreprises. La mission de Synacor est de permettre à ses clients de mieux interagir avec leurs consommateurs. Ses clients utilisent les plateformes et les services technologiques de Synacor pour développer leurs activités et prolonger leurs relations avec les abonnés. Synacor propose des portails gérés, des solutions publicitaires, des plateformes de messagerie et de collaboration ainsi qu'une gestion des identités dans le cloud. www.synacor.com

À propos d'IIJ

Créée en 1992, IIJ est l'un des fournisseurs d'accès Internet et de solutions de gestion réseau complètes en tête du marché au Japon. IIJ et les sociétés de son groupe fournissent des solutions de gestion réseau intégrales qui répondent principalement aux besoins des entreprises haut de gamme. Les prestations de haute qualité d'IIJ englobent des services de connectivité Internet, l'intégration des systèmes, des services informatiques dans le cloud, des services de sécurité et des services mobiles. Par ailleurs, IIJ a bâti l'un des réseaux dorsaux Internet les plus vastes du Japon, qui est connecté avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie. IIJ est cotée sur le marché boursier américain NASDAQ depuis 1999 et sur la première section de la Bourse de Tokyo depuis 2006.

Pour en savoir davantage sur IIJ, veuillez visiter le site Web IIJ https://www.iij.ad.jp/en/.

