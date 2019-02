La FCSQ est fière de saluer le travail des enseignantes et des enseignants!





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, se déroulant jusqu'au 9 février sur le thème Merci!, la Fédération des commissions scolaires du Québec tient à souligner la passion, la créativité et le dévouement du personnel enseignant.

« Chaque jour, les enseignantes et les enseignants travaillent pour notre but commun : la persévérance et la réussite scolaires. Les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation aux adultes bénéficient tous de leur expertise. Les enseignantes et les enseignants font une différence au quotidien pour s'assurer du développement du plein potentiel de chaque élève. Par leur professionnalisme, ils font cheminer les élèves. Par leur dévouement, ils réussissent à faire éclore des passions. Je tiens à remercier toutes les enseignantes et tous les enseignants du Québec pour leur travail », a affirmé Alain Fortier, président de la FCSQ.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 12:30 et diffusé par :