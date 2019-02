Journée mondiale contre le cancer : 3,7 millions de vies pourraient être sauvées chaque année. Passons à l'action !





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Chaque année, le 4 février, la Journée mondiale contre le cancer organisée par l'IUCC (Union internationale contre le cancer) mobilise les voix du monde entier pour sensibiliser la population et faire changer les mentalités face au cancer. Au Canada, c'est le cancer du poumon qui est le plus répandu et le plus meurtrier. Il touche environ 28600 personnes, dont plus de 8000 Québécois. L'Association pulmonaire du Québec supporte donc la nouvelle campagne « Je suis et je vais » et tient à souligner la nécessité d'agir avec urgence pour dépister et diagnostiquer le cancer à un stade précoce en vue d'améliorer significativement les chances de survie des malades.

Lever les obstacles au dépistage précoce

Des milliers de personnes meurent de cancer sans jamais savoir de quoi elles étaient malades. En 2019, il existe encore trop de facteurs au niveau de l'individu qui affectent le dépistage précoce, dont l'âge (un jeune enfant a plus de difficultés qu'un adulte à comprendre et à communiquer les symptômes précoces du cancer), le statut socio-économique ou encore le sentiment de honte. C'est avec une meilleure éducation, encore plus de sensibilisation au public et moins de stigmatisation que ces obstacles pourront être levés.

Améliorer le taux de survie avec un dépistage précoce

Elie Kassouf, hémato-oncologue au Centre hospitalier de Lanaudière, explique l'importance du dépistage :

« Le dépistage est une stratégie qui permet le diagnostic des cancers à un stade plus précoce de la maladie. Il nous permet d'offrir plus de choix thérapeutiques chez un patient qui est en meilleur état général afin d'augmenter les chances de guérison ».

L'Association pulmonaire du Québec tient à rappeler que seulement 17% des Canadiens ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon survivent plus de 5 ans. Ce faible taux de survie s'explique par une prise en charge difficile des personnes atteintes, car le diagnostic est souvent fait tardivement et d'autres maladies chroniques surviennent par la suite. Il est de ce fait primordial de sensibiliser la population à ce cancer. Le dépistage et les diagnostics précoces sont considérés comme les moyens les plus efficaces pour sauver davantage de vies.

L'Association pulmonaire du Québec vous encourage à vous informer sur les signes et symptômes qui pourraient être annonciateur de cancer afin de réduire l'impact de cette maladie sur vous-même, sur les gens que vous aimez et sur le monde entier.

L'Association pulmonaire du Québec a pour mission l'éducation, la promotion de la santé respiratoire, la prévention des maladies pulmonaires et la réadaptation. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.

