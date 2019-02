Journée mondiale contre le cancer : 3M$ pour accélérer la recherche en cancer du sein





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - IRICoR (Institut de recherche en immunologie et en cancérologie - Commercialisation de la recherche) et la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) unissent leurs forces et lancent, en cette journée symbolique de la lutte contre le cancer, un nouveau concours de recherche : LeadAction|Breast Cancer du Sein.

Ce nouveau partenariat a pour but d'accélérer la découverte de nouveaux traitements accessibles aux patients. Une enveloppe budgétaire de 3 M$, soit 1,5M$ provenant d'IRICoR et 1,5 M$ de la FCSQ, sera dédiée au financement de projets de recherche innovants en cancer du sein, du Québec et d'ailleurs au Canada.

« La recherche de pointe en cancer du sein doit se traduire efficacement en bénéfice aux patients. En lançant ce Concours, nous saisissons l'opportunité de combiner notre expertise de transformation de la recherche sur le cancer en innovations thérapeutiques avec la connaissance pointue de la Fondation quant aux besoins des patients atteints de cancer du sein. Nous sommes définitivement enthousiastes de débuter cette magnifique initiative avec la FCSQ », souligne Nadine Beauger, Directrice générale d'IRICoR.

Un Concours qui a toute son importance

À ce jour, 1 Canadienne sur 8 recevra un diagnostic de cancer du sein et 1 sur 31 en mourra. Les hommes ne sont pas épargnés : 1 % de tous les cancers du sein les touchent. Ces chiffres démontrent qu'il est primordial de continuer à faire avancer la recherche, notamment en mettant sur pied des initiatives telles que ce présent Concours.

« Des progrès importants dans notre compréhension du cancer du sein ont amené à des avancées remarquables en matière de détection et de traitement. Ces réalisations soulignent l'importance de notre mission: faire progresser la recherche afin d'accroître le taux de survie et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer du sein. D'où l'importance primordiale de ce Concours en partenariat avec IRICoR, un centre d'excellence indispensable, qui vise à accélérer la découverte des nouvelles thérapies et à diminuer le temps de transition des connaissances scientifiques du laboratoire au chevet des patients », ajoute Jida El Hajjar, Vice-présidente aux investissements et à la promotion de la santé à la FCSQ.

Les projets retenus dans le cadre de ce Concours seront dévoilés à l'automne 2019.

Pour plus d'information, veuillez visiter la page du Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein.

À propos d'IRICoR

Pôle de maturation de projets en découverte de médicaments, IRICoR est un organisme à but non lucratif basé à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal. Le mandat d'IRICoR est d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies en cancer, immunothérapie et domaines connexes. Depuis 2008, IRICoR allie avec succès expertises d'affaires et recherche de pointe selon les standards de l'industrie. IRICoR investit et soutient des projets sélectionnés particulièrement novateurs assurant une transition efficace de la recherche fondamentale en potentielles nouvelles thérapies novatrices, par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique ou de création d'entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques et de l'industrie sélectionnés à son réseau d'experts et d'infrastructures de pointe en découverte de médicaments incluant un des plus grands groupes de chimie médicinale en milieu académique au Canada. Les sources de financement majeures d'IRICoR incluent le Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) du gouvernement canadien, le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec (MESI) et des partenariats collaboratifs avec l'industrie biopharmaceutique.

Pour plus d'informations sur IRICoR : iricor.ca/fr.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 24 ans, elle a ainsi récolté plus de 46 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Les fonds amassés par la FCSQ sont également investis en soutien à l'innovation, la sensibilisation et l'éducation. Chercheurs, bénévoles, donateurs, familles, tous sont liés par le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein afin d'en arriver un jour à atteindre la guérison complète.

Pour plus d'informations sur la Fondation cancer du sein du Québec : rubanrose.org/.

