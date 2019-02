Camp culinaire ITHQ : Un nouvel ambassadeur et de nouvelles recettes!





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Camp culinaire ITHQ est de retour pour un deuxième été consécutif, en collaboration avec la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Après avoir accueilli 500 apprentis-chefs en 2018, un nouvel ambassadeur et de nouvelles recettes raviront encore plus les participants de 10 à 15 ans.

En effet, Carl Arsenault, célèbre youtubeur qui cumule plus de 271?000 abonnés sur sa chaîne «?Carl is cooking?», devient le visage du Camp culinaire ITHQ. Diplômé de l'ITHQ en service et en sommellerie (2002-2003), il a toujours eu la piqûre pour la cuisine et la pâtisserie. Sommelier pendant sept ans à la Délégation générale du Québec à Paris, il s'est fait connaître en 2015 alors qu'il était finaliste à l'émission française «?Le Meilleur pâtissier?» sur M6. Sa chaîne YouTube présente des tutoriels permettant de créer des desserts originaux et colorés, qui charment les jeunes. L'association entre ce diplômé de l'ITHQ et le camp culinaire était donc toute naturelle.

Autre nouveauté cette année : les apprentis-chefs peuvent maintenant choisir entre deux menus qui offrent chacun une vingtaine de recettes. Les jeunes ayant participé au camp en 2018 peuvent donc découvrir de nouvelles techniques et recettes en choisissant le nouveau menu. Quant aux nouveaux participants, ils ont la possibilité de faire deux semaines de camp pour apprendre plus de 40 recettes en un seul été!

Menu A

Menu B





Cuisine découverte

Cuisine réconfortante Cuisine italienne

Parfums d'Asie Cuisine sans viande

Party piscine Cuisines du monde

Classiques à l'italienne Pâtisserie

Shortcake et pâte à choux

Les ateliers pratiques du Camp culinaire ITHQ permettent aux jeunes âgés entre 10 et 15 ans de découvrir une multitude de techniques qui leur serviront tout au long de leur vie. Pendant 5 jours, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, les chefs en herbe vivent bien plus qu'une initiation à la cuisine. Ils ont droit à une expérience personnalisée dans un groupe de 16 campeurs du même âge, supervisés par un chef animateur expérimenté et un assistant. Ils y développent leur autonomie en cuisine et de saines habitudes de vie, tout en bénéficiant de l'expertise et du savoir-faire de la plus grande école hôtelière au Canada.

En prime : une semaine sans lunchs ni soupers à préparer pour les parents. Car, en plus de rentrer à la maison avec de toutes nouvelles idées de plats, les jeunes participants apportent le repas du soir qu'ils ont préparé eux-mêmes; pour le plus grand plaisir de la famille!

Le Camp culinaire ITHQ est au coût de 550 $ (exempté de taxes) pour les semaines de 5 jours et de 440 $ pour les semaines de 4 jours (25 juin et 2 juillet 2019). Un service de garde à la carte est disponible. Le camp débute le 25 juin 2019 et les inscriptions se font en ligne dès maintenant au campculinaire.ithq.qc.ca.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Le Camp culinaire ITHQ est rendu possible grâce au soutien de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec et du Dindon du Québec. Le Camp culinaire ITHQ obtient aussi un appui indispensable de RICARDO media à titre de partenaire média. Depuis plus de 50 ans, l'ITHQ est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public.

