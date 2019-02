Vacances d'hiver en famille : Air Transat propose des astuces pour une parfaite escapade au soleil





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que de nombreux Canadiens s'apprêtent à voyager en famille pendant leurs vacances d'hiver, Air Transat, reconnue meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2018, propose des astuces pour une parfaite escapade familiale au soleil.

Préparer les enfants à vivre des moments exaltants

Les parents peuvent faire grandir l'anticipation en créant un calendrier officiel faisant le décompte avant le grand départ, ou en ajoutant des repas thématiques à la routine familiale. Ceux qui visiteront un endroit où la langue est différente peuvent apprendre aux petits quelques mots et expressions simples qui serviront une fois sur place et démontreront de la gratitude pour l'hospitalité locale.

Impliquer les enfants dans la préparation du voyage en leur demandant de faire la liste de ce qu'ils souhaitent apporter, ou même de préparer leur valise, est une autre bonne façon de prolonger l'excitation entourant les vacances. Les plus petits seront quant à eux fiers de préparer leur sac à dos pour le voyage en avion.

Choisir des vacances à son image

Ceux qui sont toujours à la recherche de l'hébergement le mieux adapté à leurs besoins le trouveront rapidement grâce à un guide pour les familles, disponible sur le site Web et dans la brochure Soleil de Transat. Ce guide propose les hôtels parfaits pour les enfants selon leur âge, pour les familles nombreuses, les parents solos ou les amateurs de parcs aquatiques. Les 21 hôtels de la Collection Famille de Transat offrent quant à eux des extras exclusifs aux clients du voyagiste, par exemple des miniclubs à heures d'ouverture prolongées, l'hébergement et les repas gratuits pour les enfants, le Wi-Fi gratuit ou une excursion gratuite pour les enfants.

Profiter des avantages famille d'Air Transat

Air Transat permet aux familles de voyager en toute tranquillité, grâce à des avantages tels que des vols directs, un personnel attentionné, des comptoirs d'enregistrement exclusifs et un embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. Le Club Enfants de la compagnie aérienne accueille gratuitement les mini-globe-trotteurs de 2 à 11 ans, et leur offre une trousse de membre, des surprises à bord, et plus encore. Tous sont invités à garder un oeil ouvert pour voir l'un des avions maquillés aux couleurs du Club Enfants!

De plus, Air Transat offre l'assignation gratuite et automatisée de sièges standards aux familles, afin que les enfants de 12 ans et moins et leurs parents ou tuteurs figurant sur la même réservation soient assis ensemble dans l'avion. Elle propose également un nouveau repas pour enfants, gratuit sur les vols transatlantiques et disponible au coût de 6,99 $ sur les vols vers le Sud. Le repas comprend un macaroni au fromage, une compote de pommes, des biscuits et une boisson.

Pour se mettre dans l'ambiance...

Pour ceux souhaitant trouver conseils et inspiration pour planifier un voyage en famille, Air Transat propose de découvrir l'escapade familiale en République dominicaine de Caroline, conseillère en relations publiques chez Transat et passionnée de voyages. Caroline propose des activités parfaites à faire avec les enfants, toutes situées à proximité de la zone hôtelière de Bavaro. Elle nous emmène notamment à Foodie's Truck Bávaro pour déguster de la cuisine de rue dans une ambiance festive, à la magnifique plage publique de Macao et au parc écologique Indigenous Eyes, où une randonnée pédestre facile permet d'accéder à des lagons idéals pour la baignade.

Tous peuvent également consulter Expérience Transat, un blogue conçu et alimenté par des globe-trotters avides de découvertes, reposant sur l'expérience personnelle de voyageurs.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans quelque 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte quelque 5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents (2017-2018)

Meilleure compagnie aérienne du monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

