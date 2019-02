AM Best affirme les notations de crédit de la CICA Re





AM Best a affirmé la notation de solidité financière de « B » (Passable) et la notation de crédit émetteur à long terme de « bb + » de la Compagnie Commune de Réassurance des États Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CICA Re) (Togo). La perspective de ces notations de crédit (notations) est stable.

Les notations reflètent la force bilancielle de la CICA Re, qu'AM Best qualifie de très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché neutre et sa gestion des risques de l'entreprise faible.

La force bilancielle de la CICA Re repose sur sa capitalisation ajustée aux risques qui est aisément catégorisée au niveau le plus fort, telle que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) (Coefficient de suffisance de capital Best), soutenue par un leverage de souscription bas, un programme de rétrocession étendu et une croissance organique du capital stable au cours des dernières années. La CICA Re bénéficie également d'une bonne flexibilité financière, ses actionnaires ayant contribué à plusieurs augmentations de capital au cours des dernières années pour soutenir le développement de la société. Les facteurs ayant un impact négatif sur l'évaluation de la force bilancielle comprennent le niveau élevé de créances au bilan et la qualité et diversification limitées des actifs, susceptibles d'introduire de la volatilité dans la solvabilité de la société.

L'institution de cessions légales au premier franc à la CICA Re pour les activités directes d'assurance vie et non-vie au sein de la région de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), prévue pour 2020, devrait donner lieu à une augmentation considérable des risques de souscription, avec un doublement prévu du chiffre d'affaires net. AM Best prévoit cependant que la capitalisation ajustée aux risques de la CICA Re restera au niveau le plus fort, soutenue par la poursuite de la croissance de ses fonds propres.

La CICA Re bénéficie d'un historique de performance opérationnelle adéquate, avec un ratio opérationnel moyen pondéré de 88,2 % sur cinq ans (2013-2017), soutenu par de bons résultats de souscription et un revenu des placements stable. Le réassureur a généré un bénéfice net de 4,1 milliards de francs CFA (6,9 millions de dollars) en 2017, contre 3,8 milliards de francs CFA (6,1 millions de dollars) l'année précédente, grâce à des marges d'assurance vie plus élevées. Bien que les résultats devraient rester bons à l'avenir, la rentabilité prospective de la CICA Re pourrait être sujette à volatilité en raison de son exposition aux pays émergents qu'elle couvre et de son expansion sur de nouveaux marchés.

La CICA Re conserve une bonne position de marché au sein de la zone CIMA, où elle bénéficie de cessions légales sur les activités de réassurance. Outre les cessions légales, la société possède également un portefeuille d'activités conventionnelles, qui représentait plus de 80 % des primes brutes émises en 2017, provenant de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Les cessions légales prévues sur l'assurance directe devraient renforcer le positionnement de la CICA Re dans la région. Cependant, l'évaluation du profil de marché de la société devrait rester limitée vu la taille modeste de la CICA Re à l'échelle mondiale, son rôle de réassureur suiveur et la taille limitée de la zone CIMA.

Malgré les développements des deux dernières années, le cadre de gestion des risques de la CICA Re n'est encore qu'à la phase initiale de son développement, et des progrès supplémentaires sont nécessaires pour l'intégrer complètement dans l'entreprise.

Ce communiqué de presse se rapporte aux notations de crédit publiées sur le site internet d'AM Best. Pour toute information sur les notations en relation avec le communiqué de presse et les divulgations pertinentes, notamment les coordonnées du bureau responsable de la délivrance de chacune des notations individuelles mentionnées dans ce communiqué, veuillez consulter le site internet d'AM Best Recent Rating Activity (Activités de notations récentes) . Pour plus d'information concernant l'utilisation et les limitations des avis de notations de crédit, veuillez consulter la page Understanding Best's Credit Ratings (Comprendre les notations de crédit de Best). Pour plus d'informations sur le bon usage par les médias des notations de crédit et des communiqués de presse d'AM Best, veuillez consulter le Guide for Media - Proper Use of Best's Credit Ratings and A.M. Best Rating Action Press Release (Guide pour les médias : bon usage des notations de crédit d'AM Best et des communiqués de presse d'actions de notation d'AM Best).

AM Best est une agence de notation mondiale et un fournisseur d'informations exclusivement consacré au secteur des assurances. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.ambest.com .

Copyright © 2019, A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 11:40 et diffusé par :