C'est officiel ? Calldorado vient d'effectuer sa deuxième acquisition majeure





Calldorado, la société danoise de technologies mobiles, annonce ce jour sa deuxième acquisition majeure en tout juste un an, avec la confirmation que la renommée tech autrichienne d'identification de l'appelant, Adaffix, intégrera son portefeuille en pleine expansion. Cette opération intervient moins de 12 mois après que Calldorado, qui entre dans sa troisième année d'activité, a fait l'acquisition de l'éditeur d'applications CIAmedia, en début d'année 2018.

Position renforcée de Calldorado dans un écosystème mobile en pleine évolution.

L'acquisition servira à consolider la position de Calldorado dans un écosystème mobile en pleine expansion, en élargissant la portée de ses services aux opérateurs réseau. Adaffix GmbH développe et fournit des solutions d'identification de l'appelant aux opérateurs de réseaux mobiles, et sa technologie phare, NameThatNumber, optimise la gestion des appels en absence des utilisateurs mobiles.

La technologie NameThatNumber enrichit les notifications d'établissement des appels grâce à l'identification des appels manqués et à l'ajout des coordonnées de l'appelant à la notification par SMS, ce qui apporte à l'utilisateur des informations pertinentes après un appel en absence.

"Avec son approche et son expertise technique, Adaffix est le partenaire idéal pour Calldorado. Nous vivons à l'ère de l'information, dans laquelle les consommateurs demandent une somme de connaissances détaillées sans précédent", déclare Claudia Dreier-Poepperl, cheffe de la direction et fondatrice de Calldorado. "Destiné aux opérateurs de réseau, le produit NameThatNumber vient compléter la gamme actuelle de Calldorado de solutions d'appel enrichies pour les éditeurs d'applications, et allonge notre portée à l'écosystème mobile d'une manière particulièrement adéquate et naturelle."

A propos de Calldorado

Calldorado permet aux propriétaires d'applications d'atteindre leurs objectifs en optimisant la valeur de la durée des utilisateurs d'application. La société a été créée en 2016. Son siège se situe à Copenhague, au Danemark, et sa portée est mondiale. La société accompagne les éditeurs d'applications du monde entier. À la suite de l'acquisition of CIAmedia en début d'année 2018, Calldorado a étendu sa portée et intensifié son influence dans l'écosystème des applications mobiles, en gérant son propre portefeuille d'applications et en faisant l'acquisition d'applications d'éditeurs tiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 11:10 et diffusé par :