Sobeys inc. élargit le service PrescripTIon(MC) aux pharmacies de l'ensemble du Canada





Sobeys prévoit proposer le service d'ordonnance électronique dans toutes ses pharmacies de détail d'ici 2020.

STELLARTON, NS, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Sobeys inc. a le plaisir de dévoiler un nouveau partenariat prometteur avec Inforoute Santé du Canada pour le lancement de PrescripTIonMC, le seul service national à but non lucratif de prescription électronique au pays. Cette plateforme novatrice de prescription électronique sera bientôt offerte dans les pharmacies de détail de Sobeys, Safeway, FreshCo, Thrifty Foods, Lawtons, Foodland et IGA partout au pays.

PrescripTIonMC est un service national de prescription électronique qui permet aux médecins et aux prescripteurs d'envoyer des ordonnances et des demandes de renouvellement par voie électronique à la pharmacie habituelle du patient, ce qui améliore l'efficacité des soins aux patients, la sécurité et l'exactitude des ordonnances.

En collaboration avec Inforoute Santé du Canada, Sobeys prévoit déployer le service PrescripTIonMC dans toutes ses pharmacies de détail au cours des deux prochaines années. En 2019 et 2020, Sobeys continue de collaborer avec les ministères provinciaux de la Santé et des municipalités de l'ensemble du pays pour lancer le service partout au Canada.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Inforoute Santé du Canada afin de gérer la mise en oeuvre partout au pays de ce service novateur de prescription électronique destiné à nos clients et aux patients des pharmacies, affirme Jedd Wood, vice-président et directeur général du Groupe national des pharmacies de Sobeys. L'adoption de la plateforme PrescripTIonMC dans les pharmacies de détail à l'échelle du pays offrira des avantages importants aux patients, aux médecins et aux équipes des pharmacies. Grâce à l'amélioration de l'efficacité de nos processus d'ordonnances, les équipes des pharmacies pourront consacrer plus de temps aux soins aux patients et offrir de meilleures expériences en pharmacie. »

« À Inforoute Santé du Canada, nous sommes ravis de collaborer avec Sobeys inc. pour lancer PrescripTIonMC dans ses pharmacies de détail partout au pays, déclare Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Ce service national à but non lucratif d'ordonnance électronique permet une gestion plus sécuritaire et efficace des médicaments et protège les renseignements personnels sur la santé des patients contre la vente ou l'utilisation à des fins commerciales. Il s'agit d'une étape importante pour aider les Canadiens à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. »

En décembre 2018, Sobeys a annoncé être la première pharmacie au Canada atlantique à proposer PrescripTIonMC, un service permettant aux médecins et aux professionnels de la santé d'envoyer des ordonnances et des renouvellements par voie électronique à la pharmacie du patient et ainsi d'éliminer complètement le recours au papier.

Le service PrescripTIonMC est offert gratuitement par les prescripteurs de soins de santé et les pharmacies. Les patients qui souhaitent utiliser le service PrescripTIonMC doivent consulter leur médecin ou leur prescripteur.

Sobeys offre actuellement le service PrescripTIonMC dans quatre pharmacies Sobeys et Lawtons à Saint John, au Nouveau-Brunswick, trois pharmacies Sobeys et Safeway à Lethbridge, en Alberta, et deux pharmacies Sobeys en Ontario.

Saint John, Nouveau-Brunswick

Sobeys Lansdowne - 149, avenue Lansdowne

Sobeys East Point - 44, East Point Way

Lawtons Catherwood - 107, rue Catherwood

Lawtons McAllister Place - 519, chemin Westmorland

Lethbridge, Alberta

Sobeys Uplands - 327, boulevard Bluefox Nord

Safeway Fairway Plaza - 2750, chemin Fairway Plaza Sud

Safeway West Lethbridge - 1550, University Drive Ouest

Ontario

Sobeys Highland - 274, chemin Highland Ouest, Kitchener

Sobeys Columbia - 450, rue Columbia Ouest, Waterloo

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins de santé et leur qualité, et à accroître l'efficacité des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est un organisme indépendant sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires ainsi que les intervenants de l'industrie à l'élaboration, à l'exploitation et à la maintenance du service national d'ordonnance électronique connu sous le nom de PrescripTIonMC. PrescripTIonMC sera offert à l'ensemble des Canadiens, des pharmacies et des prescripteurs, et garantira une gestion plus sécuritaire et efficace des médicaments en permettant la transmission d'une ordonnance par voie électronique entre le dossier médical électronique (DME) du prescripteur et le système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie du patient. PrescripTIonMC protégera les renseignements personnels sur la santé des Canadiens contre la vente ou l'utilisation à des fins commerciales.

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 120 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site www.sobeyscorporate.com.

SOURCE Sobeys Inc.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 11:00 et diffusé par :