Raymond Chabot Grant Thornton prend d'assaut le secteur numérique de la fonction finance et devient le leader québécois





La firme FPM360 joint les rangs de Raymond Chabot Grant Thornton

MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton annonce aujourd'hui l'acquisition de FPM360 et se positionne comme le leader au Québec en services-conseils aux CFO. Plus précisément, la firme bonifie son offre en services de gestion de la performance financière, en numérisation de la fonction finance et en gestion de la trésorerie.

« Par cette acquisition importante, notre équipe de Conseil en management double en termes d'effectifs et notre offre en gestion de la performance financière devient la plus sophistiquée du genre dans le marché », se réjouit Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton.

Les experts de FPM360 ont accès aux éditeurs de logiciels les plus prisés dans le domaine. Leur savoir-faire financier ainsi que leurs connaissances technologiques leur permettent de conseiller le dirigeant financier et d'en faire un acteur-clé dans le virage numérique de son organisation.

« Notre force, c'est d'être présent du début à la fin de la démarche, du diagnostic au déploiement, affirme David Mayrand, vice-président et associé de FPM360. Afin de répondre aux besoins grandissants de nos clients, il était essentiel pour nous de nous allier à une firme d'envergure comme Raymond Chabot Grant Thornton. Nous sommes fiers de nous joindre à ce fleuron québécois. »

Les dirigeants fondateurs de FPM360, David Mayrand, Normand Houle et Hughes Lepage, deviennent associés au sein de la firme.

Après le déploiement d'Operio, solution infonuagique en comptabilité, et de Catallaxy, filiale spécialisée en blockchain, Raymond Chabot Grant Thornton prend maintenant d'assaut le secteur des technologies de la fonction finance.

À propos de FPM360

Fondée à Montréal en 2010, FPM360 se spécialise dans le déploiement de solutions intégrées de gestion de la performance et d'analytique en offrant une expertise-conseil de pointe à des clients, PME et grandes entreprises, oeuvrant dans des secteurs diversifiés tels que les services financiers, l'industrie manufacturière et le commerce de détail. FPM360 compte 47 employés, pour la plupart des Comptables Professionnels Agréés.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Grant Thornton International Ltd offre à sa clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 10:44 et diffusé par :