Rothmans, Benson & Hedges Inc. obtient la certification Top Employer au Canada pour 2019





TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Le Top Employers Institute a officiellement reconnu encore une fois Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés.

Il avait aussi certifié RBH comme employeur de choix en 2018 et l'avait cotée dans les 100 meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto les deux années précédentes.

Les organisations certifiées Top Employers s'emploient à offrir le meilleur environnement de travail possible à leurs salariés grâce à une approche progressiste des Ressources humaines où la priorité est accordée aux personnes.

À titre de société indépendante de certification des Ressources humaines, le Top Employers Institute évalue les candidats au moyen de son sondage mondial « HR Best Practices Survey » sur les pratiques des Ressources humaines. Pour obtenir la certification, les organisations doivent atteindre les normes minimales établies par la Top Employers Institute.

Le sondage « HR Best Practices Survey » comprend plus de 100 questions qui traitent de 600 pratiques de « développement personnel » examinées sous 10 points de vue, c'est-à-dire la gestion du personnel talentueux, la planification de la main-d'oeuvre, l'acquisition de talents, l'intégration du personnel, la formation et le perfectionnement, la gestion du rendement, le perfectionnement de la direction, la gestion des carrières et de la relève, la culture ainsi que la rémunération et les avantages sociaux.

Le programme de certification a reconnu et certifié plus de 1 500 Top Employers dans 118 pays sur cinq continents.

RBH s'engage dans un processus de transformation pour créer un Canada sans fumée pour 2035. Cette transformation comprend un volet culturel qui vise à donner aux salariés de RBH le pouvoir de créer un meilleur avenir et d'améliorer la société.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH :

« Ce ne sont pas les entreprises qui changent le monde, ce sont les employés. Chez RBH, les employés changent l'avenir de l'industrie du tabac afin d'aider le Canada à devenir un pays sans fumée d'ici 2035. »

à devenir un pays sans fumée d'ici 2035. » « Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification Top Employer pour 2019 au nom de nos employés. Les personnes sont au coeur de notre organisation, et le perfectionnement professionnel est à la base de tout ce que nous entreprenons. »

« Cette reconnaissance mondiale bien méritée est possible parce que nous, à Rothmans, Benson & Hedges Inc., nous visons ensemble, en tant qu'équipe, à enrichir le monde du travail. »

« En tant que Top Employer 2019 certifié, nous appartenons à la communauté mondiale des organisations avant-gardistes qui continuent de viser à atteindre les pratiques exemplaires pour leur personnel, ce qui cimente davantage notre engagement à optimiser et à améliorer notre rendement commercial. »

CITATION : David Plink, Top Employers Institute :

« Nous croyons que les organisations certifiées de 2019 offrent des conditions de travail exceptionnelles et qu'elles favorisent ces pratiques en donnant la priorité aux personnes. Ces entreprises contribuent à améliorer le monde du travail grâce à leur dévouement remarquable à l'excellence des RH, c'est pourquoi elles sont reconnues comme employeurs de choix. »

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Consultez la page Facebook de Rothmans Benson & Hedges pour obtenir plus d'information.

Top Employers Institute

Top Employers Institute est l'autorité mondiale dans la certification de l'excellence pour les conditions de travail des salariés. Nous nous consacrons à accélérer les effets des stratégies axées sur les personnes afin d'enrichir le monde du travail au moyen de la certification, en établissant des normes de référence et en créant des liens entre les employeurs de choix partout dans le monde. Grâce à notre programme de certification, nous permettons aux organisations d'évaluer et d'améliorer leur environnement de travail. Fondé il y a plus de 25 ans, Top Employers Institute a certifié plus de 1 500 organisations dans 118 pays. Ces employeurs de choix certifiés ont une incidence positive sur la vie de plus de six millions d'employés dans le monde. Si devenir un employeur de choix certifié vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, consultez https://www.top-employers.com/fr/

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 10:35 et diffusé par :