SailPoint récompense sont écosystème partenaires

Aujourd'hui, SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), leader de la gouvernance des identités, a mis en évidence la constante solidité de son écosystème partenaires, en rendant hommage à ses partenaires les plus performants pour l'année écoulée. Le réseau mondial de partenaires SailPoint joue un rôle essentiel dans la satisfaction constante et de qualité de ses clients, ce qui permet à SailPoint de conserver un taux de rétention client supérieur à 95 %. Les partenaires de SailPoint sont essentiels afin d'élargir la portée de SailPoint, à l'heure où de plus en plus d'entreprises reconnaissent l'importance d'adopter une stratégie de cybersécurité prenant en charge les identités.

Le prix du Partenaire SailPoint de l'année met en lumière les partenaires internationaux ayant généré le plus grand nombre de transactions avec SailPoint en 2018. Parmi les lauréats du prix Partenaire de l'Année 2018, figurent : Accenture en tant que Partenaire Mondial de l'année, Optiv pour les Etats-Unis, Ignition pour la région EMOA, et Bright Nexus pour la région APAC.

Pour les partenaires ayant démontré leur capacité à fournir un retour sur investissement rapide et une valeur ajoutée aux clients, SailPoint a dévoilé un nouveau programme, intitulé « Delivery Admiral » destiné à reconnaître leurs efforts. Les « Delivery Admiral » SailPoint sont sélectionnés sur la base de leurs antécédents en matière de déploiements multiples et réussis auprès de clients importants et satisfaits. Ils ont également démontré leur engagement envers la gouvernance des identités, en mettant constamment à disposition des ressources formées et certifiées, et en se tenant à jour sur l'Open Identity Platform (plateforme d'identité ouverte) de SailPoint.

Parmi les lauréats Sailpoint 2018, figurent : Accenture, Column Information Security, Deloitte, Edgile, Focal Point Data Risk, Grabowsky, Identropy, IDMWORKS, Integral Partners, KeyData, KOGIT, KPMG, Optiv, One1Security, PwC, et SILA.

« Notre réseau mondial de partenaires est essentiel pour garantir à nos clients les meilleurs conseils afin que leur parcours identitaire avec SailPoint débouche rapidement sur des résultats », a déclaré Andrew Kahl, Chief Customer Officer chez SailPoint. « C'est pour cette raison, que nous considérons nos partenaires comme une extension de notre propre équipe et nous les traitons comme tels. Leur succès engendre notre succès. Félicitations à nos lauréats récemment nommés Delivery Admirals 2018 et Partenaires de l'année. »

SailPoint: The Power of Identitytm

SailPoint, leader de la gouvernance des identités, fournit « La force de l'identité » aux entreprises du monde entier. L'open identity platform, de SailPoint donne aux sociétés le pouvoir d'accéder à de nouveaux marchés, d'étendre leurs équipes, d'intégrer de nouvelles technologies, et d'innover plus rapidement afin d'être concurrentielles à l'échelle mondiale. En tant que pionnier de l'industrie et leader sur le marché de la gouvernance des identités, SailPoint assure la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la conformité, aux entreprises dotées d'environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d'assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 13 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

